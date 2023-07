La Millenium Brescia saluta la Lega Volley Summer Tour con il quinto posto finale

Il caldissimo weekend friuliano regala alla Banca Valsabbina Millenium Brescia la quinta posizione, grazie al successo, in tarda mattinata, contro BVT Lecco. Alla Beach Arena di Lungomare Trieste a Lignano Sabbiadoro, è la Vero Volley Milano a cucirsi il tricolore sul petto, confermandosi ancora, dopo la vittoria nella passata edizione, Campione d’Italia di Sand Volley 4×4. Un trionfo giunto al termine di una gara combattuta contro la Motorola Busto Arsizio. Si chiude così l’edizione 2023 del Lega Volley Summer Tour, un evento come sempre organizzato con la collaborazione di Master Group Sport e che per un’altra estate ha regalato spettacolo ed emozioni a tutti gli appassionati sugli spalti e da casa. Per la seconda estate di seguito, tutte le gare sono state trasmesse sul canale Youtube di Lega Volley Femminile, con le finali come sempre trasmesse in diretta e in streaming su Sport Mediaset e Mediaset Infinity e seguite negli approfondimenti della domenica e del lunedì dei tg sportivi. Appuntamento quindi all’estate 2024. Nel roster rinnovato della Banca Valsabbina Millenium Brescia, a dare il cambio a Cristina Fiorio è Margherita Brandi.

A Lignano, c’erano anche Silvia Fondriest che è ritornata a difendere i colori con la quale ha vinto sulla sabbia nel 2019 e la Coppa Italia indoor nel 2022, e la neo-dottoressa Olimpia Cicogna, laureatasi mercoledì con una tesi proprio sul beach volley. A completare la formazione, Polina Malik e Ulrike Bridi, che avevano partecipato anche alle prime due tappe, e Francesca Trevisan, in campo nella tappa di San Benedetto del Tronto. Nel roster rinnovato della Banca Valsabbina Millenium Brescia, a dare il cambio a Cristina Fiorio è Margherita Brandi. A Lignano, c’erano anche Silvia Fondriest che è ritornata a difendere i colori con la quale ha vinto sulla sabbia nel 2019 e la Coppa Italia indoor nel 2022, e la neo-dottoressa Olimpia Cicogna, laureatasi mercoledì con una tesi proprio sul beach volley. A completare la formazione, Polina Malik e Ulrike Bridi, che avevano partecipato anche alle prime due tappe, e Francesca Trevisan, in campo nella tappa di San Benedetto del Tronto.