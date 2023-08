Millenium Brescia: la stagione 2023-2024 del settore giovanile riparte tra novità e riconferme

Il reparto giovanile della Millenium Brescia è già in griglia di partenza. La stagione 2023/2024 inizia, anzitutto, facendo leva sulle riconferme in panchina, che si abbinano agli arrivi dei nuovi allenatori Eugenio Cavallo e Alberto Leali, insieme alla supervisione tecnica di Pino Iannuzzi. Anche quest’anno, infatti, alla guida dell’Under 13 e Under 14 ci sarà coach Gabriele Perego, in Millenium dal 2019, che sarà anche coordinatore e allenatore dello Young e del minivolley S3. Al suo fianco, un altro volto noto per la società bresciana, Francesca Foresti, che allenerà l’Under 13 e Under 14 insieme all’Under 18 Young.

“In procinto di iniziare il mio quinto anno alla Millenium, si sente la frizzante aria di novità. Quello che continua a permanere e rinnovarsi è la voglia di puntare sempre più in alto. Dopo un anno in cui ho voluto fare una pausa per motivi di studio e lavoro, ho trovato dei gruppi pieni di passione per questo sport che tanto ci coinvolge – sono le parole di coach Gabriele Perego -. Certo, il lavoro da fare è tanto, come è normale che sia nelle fasce di cui mi devo occupare, in particolare, under 14, under 13, Young e Minivolley, ma la società, grazie alla dirigenza e agli allenatori, ha costruito e migliorato di anno in anno una struttura sempre più performativa e capace di adattarsi alle esigenze di ogni annata sportiva. Sono sicuro che quest’anno sarà particolarmente divertente e pieno di ragioni di crescita sia per noi allenatori sia per le ragazze, grazie anche alla nuova direzione tecnica che già ci sta coinvolgendo tutti”.

“Sono contenta di far parte di questa società per il quarto anno consecutivo – dichiara la coach Francesca Foresti -. Sono sicura che, lavorando sodo, otterremo degli ottimi risultati”. Nella lista delle conferme, anche spazio alle giovani leve. Oltre a Francesca Foresti, infatti, confermate anche Arianna Nujic, che guiderà le bambine del minivolley S3 e le Leonesse Young, e Linda Bertocchi che, quest’anno, dopo l’esperienza di stage della scorsa stagione, sarà in panchina del minivolley S3 ma comunque a disposizione di ogni categoria. La società coglie, infine, l’occasione per ringraziare Stefano Ferrari, per il lavoro e la dedizione alla società dimostrata negli anni. Per la prossima stagione, infatti, sarà Silvia Bertoli la nuova responsabile del settore giovanile. Il calendario del vivaio bresciano è già ricco di appuntamenti. Le formazioni Serie D Under e Serie C Under saranno presto impegnate nella Coppa Lombardia e, per le più piccole, c’è già grande entusiasmo per il “Progetto Scuola” a cui moltissimi istituti di Brescia e provincia hanno già aderito.