Millenium Brescia, coach Solforati non dimentica Beltrami: “Squadra già pronta tecnicamente grazie al suo lavoro”

Tre vittorie su tre, primato solitario in classifica e un vantaggio rassicurante sulla zona calda. La Millenium Brescia ha cominciato nel migliore dei modi la Pool Salvezza di Serie A2, battendo nell’ordine Olbia, Melendugno e Costa Volpino. I successi di fila, poi, sono quattro se si conta anche quello ottenuto contro Talmassons nell’ultima gara della regular season. La salvezza sembra ormai a un passo, grazie anche alla dote che le Leonesse hanno portato dalla prima fase della stagione.

Bisognerà evitare a tutti i costi il sesto posto di questa Pool (rimangono in A2 le prime cinque) e al Moment Brescia è saldamente prima con 5 lunghezze di vantaggio sulla seconda piazza. Il margine sulla sesta - Soverato - è di ben 16 punti (la Millenium ne ha 35). Mancano ancora 7 partite da disputare, dunque le calabresi potrebbero arrivare a non più di 40 punti, di conseguenza alle bresciane servono due successi pieni per festeggiare matematicamente la permanenza nella categoria.

Dopo il match vittorioso contro Costa Volpino, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni coach Bibo Solforati: “Il secondo set non è stato facile, soprattutto perché abbiamo preso qualche punto di svantaggio e anche Costa Volpino è riuscito ad esprimersi meglio con più serenità e continuità di gioco. È una squadra capace di reagire e lo abbiamo dimostrato anche a Melendugno. Più che dal punto di vista tattico e tecnico perché, come ho sempre detto, la squadra era ben allenata, stiamo cercando di restituire fiducia che, inevitabilmente, dopo una serie di sconfitte e di brutte prestazioni, mancava, oltre alla serenità di accettare un momento di difficoltà all’interno della partita. Bisogna avere la forza di lottare e di dare la zampata quando è il momento. Sono molto contento della risposta delle ragazze”.