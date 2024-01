Millenium Brescia, coach Solforati: “Questo gruppo mi ha accettato subito e non era scontato”

Raggiante. È questo l’aggettivo che più si addice a Matteo “Bibo” Solforati, il quale ha esordito nel migliore dei modi sulla panchina della Millenium Brescia, in occasione della prima partita della Pool Salvezza di A2. Le Leonesse hanno piegato in rimonta l’Hermaea Olbia, rafforzando la prima posizione nella nuova classifica che permetterà alle prime cinque formazioni di mantenere la categoria.

Significative sono state le sue dichiarazioni al termine del match: “Dovevamo dare continuità alla vittoria di domenica scorsa, ma questa era una partita più complicata. Avevamo i favori del pronostico e poi ogni avversario in questa Pool Salvezza farà di tutto per conquistare il minimo punto. È un girone difficile e le squadre sono molto vicine. Olbia ha approcciato la partita in maniera incredibile, non perché non fossimo pronti ma si è fatta sentire un po’ di tensione e la stagione è andata a incidere sulla mente delle ragazze. È stato fondamentale continuare a giocare quel primo set, anche se non siamo riusciti a vincerlo, abbiamo recuperato e così poi siamo entrati in partita”.

Non è mancato un riferimento al suo predecessore: “Questo è un gruppo incredibile, in settimana mi sono divertito tantissimo ad allenarle e di questo devo dare merito ad Ale (Beltrami ndr) e allo staff che hanno fatto un lavoro importante. È una squadra con una cultura del lavoro commovente, mi ha accettato subito e non era una cosa così scontata. Per questo le ho ringraziate nello spogliatoio prima della partita. Le ragazze studiano tantissimo e sapevano per filo e per segno quello che dovevano fare, il problema è che nel primo set non abbiamo fatto con qualità quello che sappiamo, in particolare per quel che riguarda il muro. Dopo averlo sistemato, la partita è cambiata”.

Infine, un ulteriore elogio al gruppo: “Mi ha fatto piacere che durante la partita abbiamo cambiato tante piccole cose rispetto a quello che avevamo preparato e le ragazze sono state bravissime a metterle subito in pratica. Ho avuto poco tempo, Olbia l’ho seguita non benissimo in questi mesi ma siamo stati capaci di rimediare agli errori”.