La Millenium Brescia sogna grazie al vivaio: le giovani Leonesse a un passo dal paradiso

Sarà una settimana decisiva quella che attende il settore giovanile della Millenium Brescia. Le vittorie contro Volley Academy (Under 18) e Bienno (Under 16) sono il primo passo per conquistare l’obiettivo. Nei prossimi giorni sono in programma le gare di ritorno per prendersi definitivamente la Finale. Grande successo in particolare delle Under 18 nel primo turno di semifinale contro la Volley Academy Bm Carrozzerie: al Polivalente Raffaello, giovedì 7 marzo, è finita 3-0 per la Millenium.

“La prestazione è stata molto buona – sono state le parole dell’allenatore a fine match -, soprattutto perché siamo rimaste attaccate alla partita anche nei set dove eravamo sotto di qualche punto. C’è davvero da fare i complimenti alle ragazze perchè non hanno mai mollato e ci hanno sempre creduto. Alcune cose le abbiamo fatte molto bene, altre le possiamo migliorare in vista dei prossimi impegni. Questa gara è il primo round di questa sfida: domenica non sarà facile giocare nel loro campo”.

Proprio domenica 10 marzo, alle 19, è fissato il ritorno: la gara assegnerà il pass per le Finali territoriali, che si svolgeranno a Nuvolera il 17 marzo. Anche il primo passo delle Under 16 è stato vincente: martedì 5 marzo, alle 2o.30, a Bienno, la partita è finita 3-0 per le Giovani Leonesse.

“Siamo molti contenti del risultato, perchè ci permette di guardare la gara di ritorno con più serenità – ha commentato coach Cavallo a fine gara -. Non abbiamo giocato la nostra miglior partita, ma eravamo fuori casa su un campo difficile e, anche nonostante il secondo set in cui eravamo sotto di tanti punti, abbiamo portato a casa l’obiettivo”. Il match di ritorno è fissato per mercoledì 13 marzo, alle 20, al Polivalente Raffaello.