Millenium Brescia pronta a scendere in campo: a settembre iniziano gli appuntamenti della preseason

Concluso il rodaggio nelle due settimane di fine agosto, la Millenium Brescia è pronta a scendere in campo per le prime vere prove di campionato. Tanti, infatti, gli appuntamenti e le occasioni di crescita che impegneranno le Leonesse nel mese di settembre. Si partirà sabato 9 settembre da Creazzo (Vicenza) con il triangolare contro Picco Lecco e Volley Talmassons. Solo quattro giorni più tardi, mercoledì 13 settembre, e poi ancora mercoledì 20, la Millenium ritroverà un’avversaria ostica e, per i bresciani, anche inevitabilmente associata a ricordi amari visto l’esito della Finale Promozione dello scorso anno: Trentino Volley. Ancora prove di campionato sabato 16 settembre, contro l’Us Esperia Volley di Cremona.

L’ultimo allenamento congiunto è in programma sabato 30 settembre, in trasferta a Lignano Sabbiadoro, contro Talmassons. Ma gli impegni di pre-campionato per Volley Millenium non si concludono qui. Le Leonesse, infatti, saranno coinvolte anche in due tornei ufficiali: nel weekend del 23 e 24 settembre, infatti, è in programma il Torneo Bressan a Offanengo, mentre il 29 settembre le ragazze di coach Alessandro Beltrami se la vedranno al PalaGeorge per il derby contro Bergamo, in occasione del “Torneo Mimmo Fusco – Coppa Lombardia”.

“Il programma del preseason è da considerarsi folto di impegni di livello tecnico importante – sono le parole di Alberto Roffia, operation manager della Millenium Brescia -. La necessità di trovare amalgama tra un gruppo in gran parte rinnovato e capace di iniziare a mettere in pratica le indicazioni tecniche richieste da coach Beltrami deve passare per un percorso ad ostacoli impegnativo. Sono certo che le nostre ragazze affronteranno col massimo impegno questo percorso per iniziare a togliersi le prime soddisfazioni e acquisire consapevolezza del buon lavoro fatto in questa prima fase di duro lavoro”.