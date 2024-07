La Millenium Brescia scopre le sue prossime avversarie in A2: girone ostico e affascinante

Dopo la conferma delle venti squadre partecipanti alla prossima Serie A2, arrivata nei giorni scorsi con la fine dei lavori della Commissione Ammissione, oggi è arrivata un’altra importante ufficialità, quella della composizione dei Gironi A e B. Come nelle passate stagioni, anche quest’anno, è stato seguito il criterio del ranking del campionato 2023/2024. La Valsabbina Millenium Brescia figura nel Girone A. Ritrova, quindi, Akademia Sant'Anna Messina, che era stata inserita nel medesimo girone anche nel campionato precedente, e Orocash Picco Lecco, incontrata nella seconda fase.

Tra le neo-promosse, la squadra di coach Solforati se la vedrà con il Csi Clai Imola e la FGL-Zuma Castelfranco. Nel Girone A, c’è anche Casalmaggiore che, richiesto il titolo da Fo.Co.L Volley Legnano, è stata ammessa con riserva relativa agli oneri bancari. “Per il terzo anno di fila siamo capitati in un girone tutt’altro che semplice – afferma il GM della Millenium, Emanuele Catania -. In questo lato del tabellone, ci sono almeno due candidate alla Promozione e un’incognita di alto spessore, come Casalmaggiore, che vorrà sicuramente puntare in alto dopo la cessione del titolo di A1. Mondovì e San Giovanni sono squadre molto solide e di alto profilo; senza dimenticare Costa Volpino, dove ritroveremo Margherita Brandi, che vorrà sicuramente riscattare la retrocessione della scorsa stagione. Anche le neo promosse si stanno attrezzando per provare a reggere il salto di categoria. Insomma, è un girone complicato che dovrà vederci lottare fin da subito. Cercheremo di creare un’amalgama vincente: d’altronde, il gruppo è formato da tanti nuovi innesti che dovranno subito trovare l’intesa. Sono fiducioso: secondo me, possiamo essere all’altezza di tutti gli scontri, anche se vedo Messina come netta favorita del nostro girone, seguita da Macerata. Tuttavia, fare i pronostici a luglio è difficile perchè i veri valori si vedono quando le squadre scendono in campo. Noi ci faremo trovare pronti”.

Nell’occasione, la Lega Volley Pallavolo ha comunicato che la partenza della Serie A2 Tigotà è fissata per il weekend del 5-6 ottobre 2024. A metà febbraio inizieranno la Pool Promozione, che coinvolgerà le prime cinque formazioni classificate di ciascun girone ed eleggerà la prima promossa e le quattro partecipanti ai Playoff, e la Pool Salvezza, che decreterà le cinque retrocesse. Questo il girone nel dettaglio: