La Millenium Brescia scommette sulla giovane schiacciatrice Aurora Zorzetto

La Millenium Brescia comunica di aver trovato l’accordo con la schiacciatrice veneta classe 2003, proveniente da Martignacco. Nata a Treviso il 1° febbraio 2003 e alta 185 cm, Aurora Zorzetto è cresciuta con la maglia dell’Imoco San Donà dove ha giocato nelle giovanili ed in serie B1, quando è stata compagna di squadra e capitana di Matilde Munarini. Nel 2021/2022 il grande salto in A2 con il passaggio all’Itas Ceccarelli Martignacco, squadra con la quale ha conquistato i playoff promozione e ha disputato un totale di 28 partite. Un risultato eccellente che l’ha portata per la prossima stagione in maglia Millenium Brescia. Il roster della Banca Valsabbina Millenium Brescia 2022/23 si presenta quindi così:

Palleggiatrici: Jennifer Boldini (1999), Elena Foresi (2000)

Opposti: Josephine Obossa (1999), Sonia Ratti (2001)

Schiacciatrici: Lea Cvetnic (1999), Alice Pamio (1998), Bianca Orlandi (2003), Aurora Zorzetto (2003)

Centrali: Alice Torcolacci (2000), Claudia Consoli (2002), Matilde Munarini (2004)

Libero: Serena Scognamillo (2001)

Coach: Alessandro Beltrami, Mattia Cozzi (vice), Simone Truzzi (assistente)