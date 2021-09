La Millenium Brescia ha scelto il suo capitano: sarà Marika Bianchini

In vista del prossimo campionato di serie A2, lacomunica chesarà il capitano della stagione 2021-22. Ventottenne toscana, di ruolo opposto, Marika Bianchini è alla prima stagione in maglia Millenium ed è animata dalla voglia di fare bene dopo lo stop per maternità.

“Sono veramente contenta di aver accettato questo ruolo importante – commenta Bianchini – Ringrazio infinitamente la società per avermi dato fiducia. Per me è una nuova esperienza e farò di tutto per essere sempre un buon esempio per le mie compagne”. Il vice capitano per questa stagione sarà la schiacciatrice croata Lea Cvetnic, classe 1999, tra le migliori nella passata stagione e unica atleta riconfermata in maglia Millenium. "Sono molto onorata di essere stata nominata vicecapitano – afferma Cvetnic – Questo non cambia molto perché come prima continuerò a dare il 110% per la squadra, non ci sarà differenza. Spero di ottenere buoni risultati”.

La carriera da professionista di Marika Bianchini inizia nella stagione 2009-10 quando entra a far parte del Club Italia, con il quale disputa il campionato di Serie A2. In passato vanta anche un’esperienza all’estero, per la precisione in Francia: si tratta del campionato 2015-2016, quando difese i colori del Rennes in Ligue A.