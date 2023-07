La Millenium Brescia scalda i motori per l’A2: ufficiali i numeri di maglia delle Leonesse

La stagione 2023/2024 è ai nastri di partenza e la Banca Valsabbina Millenium Brescia ufficializza i numeri di maglia delle sue Leonesse. Tra le Leonesse della passata stagione, due conferme e una variazione di numero: Alice Pamio rimane fedele al suo 10 e lo stesso fa la "Papessa" Sonia Ratti con il 18. Cambio per Alice Torcolacci, che riprende il 9 che aveva a Ravenna (lasciato libero dal trasferimento di Cvetni?) e saluta l'8 della passata stagione. Tra i liberi, Ylenia Pericati, Campionessa d'Italia in arrivo da Imoco Volley, dove ha vinto anche la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e il Mondiale per Club, si prende il 12 che tanto le ha portato fortuna; il 7, indossato ai tempi di Brescia nella stagione 2020/2021, quest'anno, sarà di Matilde Tagliani, sua vice.

Le prossime registe del sodalizio del presidente Roberto Catania, Chiara Scacchetti e Matilde Pinarello, confermano il numero della squadra di provenienza: alla ex Sassuolo andrà il numero 8 e alla trevisana il 4. Continuano a vestire il numero della scorsa stagione anche altri nuovi innesti del roster affidato a coach Beltrami: la schiacciatrice Cristina Fiorio, che ha scelto il 3, la schiacciatrice Francesca Pinetti che ha preferito il 17 e l'opposto Polina Malik a cui va il 15. Katarina Bulovic opta per l'11, Margherita Brandi per il 13 e a Maria Adelaide Babatunde, infine, il 16. Intanto, nel corso dell’Assemblea di Lega sono state definite le avversarie della Millenium Brescia per la regular season 2023/24. Questo è il girone A in cui sono state inserite le Leonesse:

Bartoccini-Fortinfissi Perugia (PG) – retrocessa dalla A1

Valsabbina Millenium Brescia (BS)

Cda Talmassons (UD)

Futura Giovani Busto Arsizio (VA)

Volley Soverato (CZ)

Tecnoteam Albese Volley Como (CO)

Akademia Sant’Anna Messina (ME)

Volley Team Bologna (BO) – promossa dalla B1

Alta Fratte Volley Padova (PD) – promossa dalla B1

Beach World Pescara/Altino Volley – titolo da Volta Mantovana (promossa dalla B1)