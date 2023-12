Per la Millenium Brescia un Santo Stefano al PalaGeorge: con Busto l’ultima gara del 2023

Natale con i tuoi… Santo Stefano con la grande pallavolo. Al PalaGeorge di Montichiari, martedì 26 dicembre, alle ore 17, la Banca Valsabbina Millenium Brescia attende la Futura Giovani Busto Arsizio per il big match che chiude il 2023. La gara vuole essere, per entrambe le formazioni, la prova del riscatto: Brescia deve necessariamente tentare di ripartire dopo la sconfitta contro Albese per mantenere la distanza e l’accesso alla Pool Promozione; Busto vuole, invece, riprendere la sua corsa dopo il passo falso con Talmassons per riagguantare la vetta della classifica del Girone A. Nel momento più critico della stagione, le Leonesse attendono al Palageorge un avversario di assoluto valore.

Dopo la scottante sconfitta al Palafrancescucci contro Albese, diretta inseguitrice (ora a -1) con il sogno Pool Promozione, Pamio e compagne dovranno trasformare il malumore in grinta per rispondere ai colpi della Futura Giovani. Sono le parole del direttore operativo della Millenium, Alberto Roffia, a commentare il pre gara. “Attualmente le ragazze non riescono ad esprimere il loro potenziale come a inizio stagione – dichiara -. Nonostante il duro lavoro in settimana, durante le partite ufficiali basta troppo poco per far vacillare le certezze del nostro gioco. Albese, sabato, ha dimostrato solidità e spirito di squadra, concetti sui quali dobbiamo lavorare duro. Busto è una corazzata costruita per vincere; dopo la sconfitta con Talmassons saranno ferite e ancora più intenzionate a riprendere la loro marcia. Spero che la squadra possa regalare a tutti i nostri tifosi un’essenza dolce per mitigare l’amarezza delle ultime due sconfitte”.

A presentare la gara, l’ex Brescia Lea Cvetni?. “Sarà sicuramente un match complicato, così come tutte le altre gare in A2. Credo che quest’anno il livello del campionato si sia alzato ulteriormente – spiega -. Per quanto ci riguarda, dobbiamo pensare soprattutto a noi stesse e al nostro gioco. Dovremo essere brave a imporlo fin da subito e mantenerlo durante tutte le fasi di gara. Brescia, sicuramente, non è un avversario facile, anzi è in cerca di riscatto, però noi non dobbiamo pensare a chi ci troveremo di fronte, ma entrare in partita con la giusta consapevolezza nei nostri mezzi e puntare dritti al nostro obiettivo. La Millenium proverà senza dubbio a fare tutto il possibile per ostacolarci. Dobbiamo sfruttare al meglio queste ultime partite per arrivare pronte a una Pool Promozione che si preannuncia complicata”.

Sette gli incroci tra Brescia e Busto: 6 le vittorie della Valsabbina e un solo successo per la Futura Giovani, ottenuto proprio nel girone di andata di questa stagione: al Palabosani, era finita 3-0 per le ragazze di Amadio. Due le ex in campo: Fiorio (ha indossato la maglia di Busto proprio lo scorso anno) e Cvetnic (alla Millenium per tre anni, dal 2020 al 2023).