Millenium Brescia: "Non vediamo l'ora di riabbracciare il nostro pubblico"

Ilha dato il via libera all’aumento della capienza dei palazzetti dello sport dall’attuale 35% al 50%. In attesa che il decreto legge venga approvato dal Parlamento, la novità prevede in zona bianca un aumento della capienza degli stadi ale dei palazzetti al. Tutto questo con il mantenimento dell’obbligo per gli spettatori di munirsi di green pass e mascherine chirurgiche e di mantenere il distanziamento.

A tal proposito la capienza dovrà essere rispettata utilizzando tutti i settori al fine di evitare il verificarsi di assembramenti. Un’ottima notizia per la Millenium Brescia e per tutti coloro che hanno a cuore la squadra di coach Alessandro Beltrami, in vista dell’esordio in campionato fissato per domenica 10 ottobre – al PalaGeorge di Montichiari – contro l’Altino Volley delle ex Sara Angelini e Francesca Saveriano. Un nuovo passo, dunque, per ritornare presto alla normalità precovid.

“Non sappiamo ancora se per il 10 ottobre saremo con una capienza al 50%, aspettiamo indicazioni ufficiali, anche per capire con che regole, ma è sicuro che a breve potremo andare oltre il 35% e questo ci rende felici. Non vediamo l’ora di abbracciare il nostro pubblico” ha commentato il General Manager di Millenium Emanuele Catania.