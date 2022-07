Millenium Brescia, il reparto centrali si arricchisce della giovanissima Matilde Munarini

La Millenium Brescia comunica di aver trovato l’accordo con Matilde Munarini, giovanissimo posto 3 veneto. Classe 2004 per 187 centimetri, diciotto anni compiuti da poco e originaria di Vicenza, è cresciuta nel Volley San Paolo Vicenza e nelle ultime stagioni ha vestito la maglia dell’Imoco San Donà dove ha giocato nelle giovanili ed in serie B1 sino al 2022, diventando anche un punto di forza per le rappresentative azzurre giovanili.

Nell’ultima stagione ha esordito nella massima serie con la formazione Campionessa d’Italia (il 18 gennaio contro Roma) ed ha conquistato lo Scudetto Under 18, venendo nominata MVP della manifestazione. Sono diverse le esperienze con le rappresentative giovanili azzurre e dal mese di giugno Matilde è nel gruppo della Nazionale Juniores Femminile. Si darà il benvenuto ufficiale a Matilde Munarini giovedì 21 luglio 2022 alle ore 18:00 sui canali social Millenium.