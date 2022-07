La Millenium Brescia sarà premiata in Loggia con la Vittoria Alata

Il massimo riconoscimento che simboleggia l’eccellenze cittadine di Brescia, ovvero la Vittoria Alata (simbolo della città, è una statua in bronzo del I secolo conservata presso il Capitolium di Brescia, presso il quale fu rinvenuta nel 1826) verrà consegnata dalle mani del Sindaco Emilio Del Bono alla Millenium Brescia presieduta da Roberto Catania. Dopo le “consegne” del 2013 e 2016 a seguito delle promozioni in serie B e in Serie A, la conquista della seconda Coppa Italia di carattere nazionale per il volley bresciano negli ultimi anni (entrambe ad opera di Volley Millenium) vale un nuovo riconoscimento. In particolare, la Banca Valsabbina Millenium Brescia guidata da coach Alessandro Beltrami, si è resa protagonista di un campionato di altissimo livello in Serie A2, vincendo la regular season, conquistando lo spareggio promozione, la semifinale play-off e infine conquistando la Coppa Italia di categoria.