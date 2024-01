Millenium Brescia, domani si fa sul serio: la Pool Salvezza si apre al PalaGeorge contro Olbia

Le Leonesse della Millenium Brescia ripartono dal PalaGeorge. L’anticipo di sabato 27 gennaio, alle ore 18, infatti, apre la seconda fase del campionato di Serie A2, dopo che la Valsabbina ha terminato la regular season con 26 punti e il sesto posto nel Girone A. Le ragazze di coach Solforati, che nel weekend siederà per la prima volta sulla panchina della Valsabbina, attendono quindi il Volley Hermaea Olbia delle ex Blasi e Orlandi, reduce dalla sconfitta per 3-1 con Macerata (le sarde hanno chiuso la prima fase con 15 punti). Nella seconda fase, che coinvolge le squadre classificate dal 6° all’10° posto dei due gironi, verranno mantenuti i punti conquistati durante la regular season.

Ogni club affronterà le formazioni provenienti dall’altro girone in gare di andata e ritorno, per un totale di 10 giornate, dall’ultimo weekend di gennaio al primo di aprile. Le ultime cinque classificate della Pool Salvezza retrocederanno in Serie B1. Terminata la regular season con lo straordinario successo ai danni di Talmassons, conquistato grazie ad una prova perfetta delle Leonesse guidate da Mattia Cozzi, la Banca Valsabbina Millenium si affaccia ora sulla Pool Salvezza con una grande novità: in panchina, infatti, ci sarà per la prima volta Matteo Solforati, arrivato a Brescia per prendere il posto di Alessandro Beltrami.

Assorbite la gioia e le emozioni dell’ultima gara, la concentrazione della Millenium è ora tornata alta in vista di una conclusione di stagione dall’alto tasso competitivo: 10 gare dove sarà necessario dare il tutto per tutto per assicurarsi il prima possibile la propria presenza in Serie A2 anche nella prossima stagione.

“Siamo molto cariche per affrontare questa seconda parte di campionato – commenta Maria Adelaide Babatunde, ex dell’incontro – Stiamo lavorando bene in palestra in vista delle prossime gare da affrontare, che non saranno semplici. Domenica scorsa abbiamo dato una grande dimostrazione di squadra e sono sicura che, se continuiamo con costanza, riusciremo a giocare al massimo delle nostre capacità e a esprimere quello che siamo in grado di fare”.

I precedenti tra le due squadre in Serie A sono 8 e hanno visto dominare Brescia in tutti i confronti. Vi è una ex lato bresciano, Maria Adelaide Babatunde, a Olbia nel 2021/2022, mentre tra le aquile gli ex sono tre: Sophie Andrea Blasi, che ha vestito la maglia bresciana nel 2021/2022 (vincendo la Coppa Italia) e nel 2022/2023, Bianca Orlandi, alla Valsabbina la scorsa stagione, e lo scoutman Antonio D’Ambrosio che nell’estate 2023 ha guidato le Leonesse durante il Lega Volley Summer Tour.