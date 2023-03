La Millenium Brescia alle prese con la Pool Promozione di A2: il calendario definitivo

Terminata la regular season con una brutta caduta a Montale, il campionato delle Leonesse della Millenium Brescia prosegue con l’accesso al Pool Promozione, forte del secondo posto nel girone A con una dote di 48 punti. Nella Pool Promozione vengono mantenuti tutti i punti conquistati in precedenza, con un coefficiente di correzione aggiunto ai punteggi delle squadre del Girone B che durante la Regular Season hanno disputato due partite in meno. Ogni formazione affronterà in gare di sola andata le squadre dell’altro girone. La prima classificata al termine della pool è qualificata in Serie A1 mentre le squadre posizionate tra il secondo e il quinto posto disputeranno i Playoff Promozione. Il punteggio delle squadre del Girone B, composto da 11 squadre rispetto alle 12 dell’A, sarà determinato applicando la seguente correzione: dato il quoziente punti/gare giocate (compreso tra 0 e 3), esso verrà arrotondato, moltiplicato per le due partite non disputate ed aggiunto ai punti conquistati nella prima fase.

Al termine delle 6 gare, 3 in casa e 3 in trasferta secondo lo schema “a orologio” formulato in base alla posizioni nel girone di regular season, la prima accede direttamente alla Serie A1, le formazioni dalla seconda alla quinta si qualificano alle semifinali dei playoff promozione al meglio delle tre gare con abbinamenti 2^-5^ e 3^-4^. Le vincenti delle semifinali si affrontano sempre al meglio delle tre gare nella finale che dà diritto al secondo slot Promozione, con l’eventuale Gara 3 in programma nel secondo fine settimana di maggio. La seconda parte di stagione prenderà il via nel weekend dell’11/12 marzo con l’inizio della Pool Promozione e della Pool Salvezza (con incontri andata e ritorno e vedrà le ultime sei classificate retrocedere in Serie B1) e le ragazze guidate da coach Beltrami affronteranno quindi: Martignacco, Roma (già affrontata nella finale di Coppa Italia), Soverato, Montecchio Maggiore, Talmassons e San Giovanni in Marignano.

Giornata 1 – Domenica 12 marzo ore 17

Millenium Brescia – Martignacco

Giornata 2 – Domenica 19 marzo ore 17

Roma – Millenium Brescia

Giornata 3 – Domenica 26 marzo ore 17

Soverato – Millenium Brescia

Giornata 4 – Domenica 2 aprile ore 17

Millenium Brescia – Montecchio

Giornata 5 – Lunedì 10 aprile ore 19

Millenium Brescia – Talmassons

Giornata 6 – Domenica 16 aprile ore 17

San Giovanni – Millenium Brescia

“Ci aspetta una seconda fase entusiasmante e avvincente, al contempo molto dura – commenta il direttore Emanuele Catania – ci metteremo alla prova sotto il profilo della tenuta tecnica sfidando le sei migliori squadre del girone B per cercare un posto per i play-off promozione, dato che verosimilmente Roma centrerà agilmente il primo slot grazie al cospicuo vantaggio in classifica. Anche il secondo posto finale sembra essere lontano, per merito di una Trento che si è rivelata molto solida e continua. Direi che i giochi sono aperti per le posizioni dalla terza alla quinta, ovvero tre spot play-off per sette o otto squadre in bagarre, e il nostro obiettivo è posizionarsi al meglio possibile in una di queste posizioni aperte”. Ha poi aggiunto: “Per quanto riguarda la formula e il planning ho già espresso tutte le mie perplessità sia nella consulta dei presidenti a inizio stagione sia, a più riprese, al nuovo direttore generale di Lega Volley Femminile Enzo Barbaro. Spero che in futuro possano esserci percorsi meno contorti e più oggettivi. Detto questo sono fiducioso nel nostro gruppo, che ha le carte in regola per fare bene e trovare l’exploit giusto nel rush finale”.