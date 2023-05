Millenium Brescia: Pino Iannuzzi è il nuovo responsabile del settore giovanile

Originario di Roma, Giuseppe “Pino” Iannuzzi è il tecnico che guiderà il settore giovanile delle Leonesse. Atleta dal 1978 in campionati di livello nazionale, dal 1989 è allenatore di livello serie nazionale e dal 2000 docente regionale Fipav. In oltre trent’anni di esperienza da allenatore nel mondo della pallavolo femminile, Giuseppe ha guidato squadre di Serie regionale (C) e nazionale (B – B1). Ha gestito anche il settore giovanile per diverse realtà, oltre che essere stato direttore tecnico e sportivo in Serie A2 a Orvieto. Da Roma a Ladispoli, da Monterotondo a Rieti, da Orvieto a Frascati: il bagaglio di esperienze di Pino è ricco e vasto. Nella stagione agonistica 2005-2006, è stato capo allenatore a Cesano (Roma) dove ha conquistato il campionato di serie B2 femminile.

Da allenatore della prima squadra di serie B2 – AZ Zambelli Orvieto – ha vinto il campionato ed è stato, la stagione successiva, allenatore della squadra di B1 oltre che direttore tecnico fino al 2015. Nella stagione 2015-16, come secondo allenatore e direttore sportivo, ha conquistato – con la squadra di serie B1 di Orvieto – la storica promozione al campionato di A2 femminile. Dopo l’esperienza con la squadra umbra, Iannuzzi è stato allenatore della prima squadra di serie B2 del Volley Frascati, classificatasi poi quarta nel campionato, e direttore tecnico del settore giovanile Volley Frascati. Nel 2022-23 coach Iannuzzi ha cominciato la stagione come capo allenatore della Pallavolo Teatina, squadra di serie B2 femminile di Chieti.

Le prime parole del tecnico nello staff bresciano: “Il mio ingaggio con la Millenium Brescia è il coronamento di un sogno sportivo e umano che da anni mi ha accompagnato. Entrare nella famiglia – in tutti i sensi – è per me aver centrato un traguardo che mi dà grandi emozioni e amplifica il mio entusiasmo. Ho avuto modo di vivere la palestra del settore giovanile per alcuni giorni e ho trovato una struttura e un’organizzazione davvero molto buone che mi hanno letteralmente conquistato. Mi sono confrontato con i dirigenti Millenium e ho trovato pressoché identiche visioni nel consolidare e migliorare il lavoro svolto per le giovani. Darò tutto me stesso, le mie competenze ed esperienza per onorare la gentilezza e disponibilità con cui sono stato accolto sempre a Brescia. L’obiettivo è consolidare e far crescere lo staff e gli allenatori facendo sviluppare il senso di appartenenza alla società degli allenatori e delle giovani Leonesse, cercando di creare un modo di pensare il più possibile unico da un punto di vista tecnico per gli allenatori del settore giovanile e da un punto di vista comportamentale e di cultura sportiva per le giovani del settore giovanile Millenium Brescia. Un impegno a 360 gradi che mi dà molto entusiasmo e che mi rende impaziente di iniziare. Ringrazio già da ora tutti i dirigenti, a partire dal presidente, che mi hanno accolto e fatto sentire parte di una grande famiglia”.