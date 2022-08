Millenium Brescia: Matilde Munarini convocata per l'Europeo Under 19 Femminile

Ottima notizia in casa Millenium Brescia: dopo aver passato tutta l’estate con la Nazionale Juniores, la nuova centrale classe 2004 Matilde Munarini è stata inclusa nella lista di 14 atlete che parteciperanno al Campionato Europeo U19 dal 25 agosto al 4 settembre a Skopje (Macedonia del Nord). Dopo lo Scudetto Under 18 vinto con Imoco San Donà e il titolo di MVP conquistato in finale, nuova soddisfazione per la talentuosa centrale veneta. Coach Beltrami dovrà attendere ancora un paio di settimane Matilde Munarini, che si unirà al roster giallonero dopo il rientro in Italia, previsto per il 5 settembre.

Matilde è stata scelta dal tecnico azzurro Marco Mencarelli dopo l’ultimo collegiale a Chiavenna. Convocazione a coronamento di un’estate di duro lavoro e sacrifici, con i raduni e la partecipazione (con vittoria) all’European Youth Olympic Festival, che ha premiato la giocatrice che condividerà il ruolo di posto 3 con Claudia Consoli e Alice Torcolacci. A Matilde va il più grande in bocca al lupo da tutto il Volley Millenium e in particolare dalle sue future compagne di squadra.