Millenium Brescia: ripreso il 2° posto, le Leonesse sono pronte per sfidare  la Tecnoteam Albese

Centrata la qualificazione matematica alla Pool Promozione, le Leonesse della Millenium Brescia affronteranno l’ostica formazione della Tecnoteam Albese sabato 18 febbraio alle ore 19 sul taraflex amico del PalaGeorge di Montichiari. Dirigeranno l’incontro Emilio Sabia e Antonino Testa, Daniele Farina al referto segnapunti elettronico. Reduci da una bella sequenza di vittorie, le Leonesse sono pronte a disputare una intensa serie di tre partite in otto giorni al PalaGeorge. Primo appuntamento la sfida con le comasche di sabato 18, a seguire il recupero con Lecco martedì 21 e la chiusura casalinga della regular season con il Club Italia, domenica 26.

Match da affrontare con attenzione, contro formazioni che durante la stagione hanno dimostrato di saper vendere cara la pelle, in un girone dove nessuna squadra può essere sottovalutata. A commentare l’anticipo del sabato sera è il libero Serena Scognamillo, premiata al termine della partita con Cremona come MVP del mese di gennaio da In-Lire Sport, “è un periodo molto denso di impegni, stiamo affrontando tante partite ed è impegnativo dal punto di vista sia fisico sia mentale. Sarà importante gestire bene le energie, soprattutto perché sono tutti incontri dove è importante fare punti in vista della prossima fase. Vogliamo riscattare la sconfitta dell’andata, sappiamo che Albese è una squadra che può mettere in gran difficoltà ogni tipo di formazione. Ci stiamo allenando bene per arrivare preparate all’incontro e per cercare di proseguire con il trend positivo delle ultime vittorie. Siamo cariche e aspettiamo i nostri tifosi al PalaGeorge per questa settimana di volley”.

Nell’ultima giornata la Tecnoteam Albese ha sconfitto l’Emilbronzo Montale per 3-1, salendo al sesto posto della classifica con 27 punti (10 vittorie e 9 sconfitte) e confermando un ottimo momento di forma e risultati, come dimostrano le cinque vittorie consecutive inanellate dalla formazione di Chiappafreddo. Rispetto alla gara d’andata dove è riuscita ad imporsi in tre parziali, il roster della Tecnoteam non è cambiato.

L’unico precedente tra le due formazioni è la gara disputata nel girone di andata, il 4 dicembre 2022, e vinta dalle comasche. Non ci sono ex tra le due formazioni, ma tra le fila della Tecnoteam milita l’opposta bresciana Federica Stroppa, classe 1997 di Monticelli Brusati, che nella passata stagione ha conquistato la promozione in Serie A1 con la maglia di Macerata.