La Millenium Brescia sceglie Jennifer Boldini come nuovo capitano

In vista del prossimo campionato di serie A2, la Banca Valsabbina Millenium Brescia comunica che la monteclarense Jennifer Boldini sarà la capitana della stagione 2022-23. La sua vice sarà la schiacciatrice Alice Pamio. Regista classe 1999, reduce dalla Finale Scudetto di Serie A1 con la maglia di Vero Volley Monza, Jennifer Boldini è alla prima stagione in maglia Millenium. Tornata a giocare in quel di Montichiari con la determinazione di fare un ulteriore salto di qualità, Boldini si è affermata dai primi giorni quale leader della giovanissima formazione bresciana.

“Non nascondo l’emozione immensa – commenta Boldini – essere il capitano di questa squadra giovane e ambiziosa proprio nella mia città è un onore e un orgoglio. Ringrazio lo staff e la società per la fiducia riposta in me. Mi sento pronta ad affrontare questa sfida, e spero di poter essere d’aiuto nei momenti di difficoltà dentro e fuori dal campo. Credo che un gruppo coeso sarà la chiave della stagione”.

Al fianco di Boldini nel ruolo di vice per questa stagione ci sarà Alice Pamio, schiacciatrice veneta classe 1998: “È con immenso onore che accolgo questo incarico di vice capitano. Sarò la più anziana del gruppo e già questo ha dell’incredibile! Metterò me stessa a disposizione della squadra tutte le volte che ci sarà bisogno: vorrei essere una spalla e uno sguardo complice nei momenti che scottano. Vengo da un periodo che mi ha fatto crescere molto e sono pronta a tornare a combattere; farlo con questo ruolo di guida per le più giovani mi esalta ancora di più perché ho tanta voglia di vincere insieme!”.