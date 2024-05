La Millenium Brescia 2024-2025 ha fame di Serie A1: ingaggiata Viola Tonello

Millenium Brescia ufficializza di aver ingaggiato Viola Tonello, centrale ligure classe 1994. Viola Tonello muove i primi passi nella pallavolo "dei grandi" in Serie B1, difendendo i colori di Busto Arsizio (2010/2013). Nel 2013, passa a Chieri e poi, l'anno successivo, a Pinerolo, per passare in A2 con la MyCicero Pesaro (2016/2017), dove ottiene la vittoria del titolo e la conquista della promozione.

Nelle successive tre stagioni (dal 2017 al 2020), veste la maglia della Lpm Bam Mondovì, centrando anche alcuni successi fuori dal campo, tra i quali la laurea triennale in Scienze dell'architettura al Politecnico di Torino. Dopo un anno all'Itas Martignacco, nel 2021 lascia la A2 per approdare nella massima serie tra le fila di Vallefoglia. Nel 2022, decide di tornare dove tutto era cominciato: alla Futura Giovani rimane per due anni (2022/2023 - 2023/2024), totalizzando, nella stagione appena trascorsa, da capitana, 198 punti in 27 partite giocate, che valgono una percentuale di attacco del 41,7%.

Con Busto Arsizio, nella stagione appena terminata, Viola ha raggiunto sia la Finale di Coppa Italia sia la Finale Playoff Promozione. Un curriculum di tutto rispetto, nel quale brillano, oltre alla già citata promozione, anche quattro medaglie d'argento in Coppa Italia e un bronzo nella stagione 2019/2020. Viola Tonello verrà presentata ufficialmente nella conferenza stampa, sabato 25 maggio alle ore 11, sui canali Facebook e YouTube di Volley Millenium Brescia