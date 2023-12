Millenium Brescia, l’incubo diventa realtà: ora rischia la Pool Salvezza

Dopo Natale, la Serie A2. Al PalaGeorge di Montichiari, nel giorno di Santo Stefano, arriva la Futura Giovani Busto Arsizio per l’ultimo match del 2023 della Millenium Brescia. Coach Beltrami sceglie Scacchetti incrociata a Malik, Pamio e Fiorio, Torcolacci e Babatunde, con Pericati libero. Coach Amadio risponde con Monza-Zanette, Conceicao-Cvetnic, Rebora-Tonello e Bonvicini libero. All’iniziale accelerata di Busto, guidata da Zanette in battuta (3-6), Brescia prova a reagire con Malik e Fiorio (7-9). L’ace di Cvetnic (7-11), però, sancisce il definitivo decollo delle ospiti che, con i colpi della stessa schiacciatrice e di Conceicao, volano sull’8-16. L’astuzia di Pamio e l’attacco sulle mani del muro (16-22) si perde nella forza dilagante della Futura Giovani che si prende il set point con Zanette (16-24).

È ancora la numero 9 a conquistare il primo parziale (17-25). La Valsabbina rientra con carattere e prova a mettere un freno alla potenza delle ospiti: Babatunde è la regina assoluta dai tre metri con muri e attacchi vincenti (6-6) e Malik realizza il sorpasso (9-7), subito annullato però da Conceicao (9-9). L’asse Fiorio-Pamio allunga la distanza (15-11), ma Cvetnic dice no ai sorrisi bresciani (16-15). Rebora si incarica del sorpasso (18-19). L’errore di Malik regala a Busto il secondo set point (24-21) e Conceicao si prende il 25-22. Nel terzo parziale, le Leonesse appaiono più intimorite e si lasciano sopraffare dalle bustocche (4-7). In posto 4, Fiorio è letale (11-13) ma Zanette rovina i piani (12-14). La Millenium cade nell’ennesimo blackout della stagione, dando a Busto Arsizio l’occasione della cavalcata finale: i colpi di Conceicao e Zanette, insieme agli errori bresciani, chiudono la partita (18-25).

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile – commenta a fine gara la schiacciatrice di Brescia, Cristina Fiorio -. Busto è seconda a pochi punti dal primo posto: è una corazzata con attaccanti importanti. Noi, anche solo rispetto alla partita d’andata, ci siamo difese meglio e abbiamo dimostrato qualcosa di più: eravamo più grintose, più unite e siamo riuscite a contrattaccare di più. Mi spiace per il risultato finale perché, secondo me, non è veritiero della nostra prestazione”. Rispetto alla caduta al sesto posto. “È difficile. Lo sappiamo. Abbiamo perso alcuni punti importanti per strada e adesso dobbiamo mettercela tutta per riprenderci il quinto posto e rimanere lì. La grinta di oggi mi fa essere fiduciosa”. Il tabellino del match:

MILLENIUM BRESCIA-FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO 0-3 (17-25, 22-25, 18-25)

BRESCIA: Fiorio 10; Pinarello 0; Tagliani 0; Scacchetti 1; Torcolacci 2; Pamio 6; Bulovic n.e.; Pericati (L); Brandi n.e.; Malik 5; Babatunde 6; Pinetti n.e.; Ratti 1. All. Beltrami.

BUSTO ARSIZIO: Pomili n.e.; Bresciani n.e; Monza 4; Conceicao 12; Tonello 5; Zanette 12; Osana n.e.; Furlan n.e.; Bonvicini (L); Cvetnic 9; Rebora 11; Bosso n.e.; Del Core n.e.. All: Amadio.