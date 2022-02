Millenium Brescia: il big march con Macerata per inaugurare la capienza al 60% del PalaGeorge

Penultima giornata della Regular Season di A2 e match decisivo per il primo posto della Millenium Brescia. Le Leonesse di coach Beltrami hanno a disposizione due occasioni per chiudere al comando il girone A, la prima domani al PalaGeorge di Montichiari contro la Cbf Balducci Hr Macerata. Brescia guida la classifica con 44 punti (16 vittorie – 2 sconfitte), la formazione marchigiana segue a 40 (14-4).

La vittoria delle Leonesse con qualsiasi parziale garantirebbe l’accesso alla finale playoff, mentre una sconfitta rimanderebbe tutto di una settimana. Se Brescia conquistasse un solo punto basterebbe mettere a segno almeno un altro punto nell’ultima giornata contro la Green Warriors Sassuolo. Dirigeranno Gianmarco Lentini e Denis Serafin. Fischio d’inizio alle 17:00.

“A questa partita arriviamo con un filotto veramente importante di vittorie – commenta la regista giallonera Beatrice Giroldi – Il periodo è stato difficile perché abbiamo dovuto recuperare i match rinviati di dicembre e gennaio; partite ravvicinate, qualche normale acciacco di stagione da gestire, però il campo parla e dice che siamo pronte: abbiamo dimostrato di saper uscire da momenti complicati nei vari set e portarli a casa; di aver ben chiaro l’obiettivo davanti a noi e di volerlo fortemente raggiungere. Direi che siamo focalizzate e ben concentrate, stiamo preparando la partita meticolosamente e sappiamo che quella di domenica è una sfida di grande valore per entrambe le compagini. È importante il lato tecnico-tattico, ma in questa coda di stagione subentrano anche altri fattori, come l’entusiasmo e la grinta di voler dimostrare il nostro valore, di conquistare qualcosa di importante per il quale lavoriamo da agosto. Dell’altro girone abbiamo incontrato Talmassons in Coppa e ci ha dato filo da torcere, i roster di Pinerolo e Mondovì sono altrettanto attrezzati; siamo consci di questo, però ora stiamo tanto lavorando su di noi per arrivare pronte al primo turno di play-off!”.

La Cbf Balducci Hr Macerata nel recupero ha sconfitto San Giovanni in Marignano per 3-0. La scorsa stagione le marchigiane hanno raggiunto i playoff promozione ed hanno alzato la Coppa Italia di categoria. Confermato coach Luca Paniconi, sono rimaste solamente due ragazze del roster della passata stagione: la centrale Melissa Martinelli e l’alzatrice Ilenia Peretti. I volti nuovi sono l’opposta bresciana Federica Stroppa (Pallavolo CBL, B1), i posti 3 Francesca Cosi (San Giovanni in Marignano) e Valeria Pizzolato (Trento), le schiacciatrici Francesca Michieletto (Futura Volley), Alice Gasparroni (Jesi), Alessia Fiesoli (Pinerolo) e Martina Ghezzi (Olbia), forza di fuoco orschestrata da Maria Irene Ricci (da Trento) che forma la diagonale con l’opposta israeliana Polina Malik. Completa il roster arancionero l’esperto libero Giulia Bresciani, proveniente da Vallefoglia dove ha centrato la promozione in A1.