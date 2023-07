Millenium Brescia. Giovani Leonesse ancora nelle selezioni regionali di beach volley

Le Selezioni Regionali chiamano. Le giovani Leonesse, ancora una volta, rispondono. In vista della Selezione Regionale Femminile di Beach Volley, infatti, Mariavittoria Barbisoni, Angelica Cavagnini, Giorgia Galvani, Carlotta Iervolino, Sofia Ragazzi, Gaia Savio e Helena Schubert, questo mercoledì 5 luglio, sono chiamate sui campi dell’Elettrocanali Beach Village di Scanzorosciate (BG) per un allenamento pomeridiano. Non si tratta della prima convocazione: le giovani, infatti, avevano ricevuto la stessa chiamata anche sul finire di giugno.

Doppio binario per Gaia Savio: dopo la convocazione di maggio a Milano, dove si è allenata in vista della Selezione Regionale Femminile di Beach Volley per rappresentare la Lombardia al Trofeo delle Regioni 2023, l’atleta della Millenium ha partecipato recentemente, martedì 7 e 10 giugno, anche alle selezioni regionali indoor. Anche Carlotta Iervolino, Sofia Ragazzi e Giorgia Galvani avevano già avuto la possibilità di dire la loro. Basti pensare, oltre alla convocazione del 24 maggio per l’allenamento congiunto in vista del Trofeo dei Territori, alla loro partecipazione al Trofeo “Volley del Garda” di domenica 7 maggio a Mantova e al Trofeo “G. Moscardini – G. Rossi” di domenica 21 a Lodi.

Un’occasione ghiotta per le giovani atlete con la selezione femminile, che ha collezionato il secondo posto al “Volley del Garda” e il primo al “Moscardini – Rossi”, con Galvani a ritirare il premio come MVP del Torneo. “Con ben 7 atlete in selezione siamo la seconda società più coinvolta a livello regionale per questa convocazione – commenta il DG Emanuele Catania – dove la provincia di Brescia è ben rappresentata con 12 giovani promesse. Siamo sempre felici di dare il nostro contributo oltre che nell’indoor anche nel beach volley”.