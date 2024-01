Millenium Brescia, giovani Leonesse crescono: Giorgia Galvani MVP del Trofeo della Befana

È la Millenium Brescia la vincitrice del primo Torneo della Befana per under 18 femminile organizzato dal Volley Offanengo e andato in scena il 5 e 6 gennaio. Il sodalizio bresciano ha alzato al cielo il trofeo, il suo secondo stagionale al PalaCoim dopo il Pietro Bressan di inizio annata con la prima squadra di A2 femminile. Nella finalissima, le giovani “leonesse” hanno superato 3-1 le padrone di casa targate Salumificio San Michele, che hanno venduto cara la pelle sfiorando il tie break in un atto conclusivo che non ha risparmiato emozioni.

Il pomeriggio di finali era stato aperto dal successo in due set delle camune del Volley Bienno che hanno superato l’altra formazione di casa, la giovanissima Polimedicalcenter (di fatto un’under 16) nel match del palazzetto di Romanengo (altro impianto della manifestazione). In mezzo, un’altra bella sfida per il terzo posto, che ha visto la Pallavolo Cassina vincere 2-0 al PalaCoim contro il Volley Riozzo.

Al termine delle partite, spazio alle premiazioni, con il presidente del Volley Offanengo Cristian Bressan che ha consegnato il trofeo alla squadra vincitrice Millenium Brescia; la cerimonia ha coinvolto anche Fabio Collina (responsabile tecnico del settore giovanile del Volley Offanengo e della sinergia “Uniti per la pallavolo”) e sei giocatrici della prima squadra neroverde Trasporti Pietro Bressan (la capitana Francesca Trevisan, le centrali Elisa D’Este e Nicole Modesti, il libero Federica Pelloni e le schiacciatrici Victoria Sassolini e Valentina Cantaluppi). Il premio di miglior giocatrice, infine, è stato assegnato a Giorgia Galvani, classe 2009 della Millenium Brescia.

Al termine del primo Torneo della Befana di Offanengo, è stata l’Mvp Giorgia Galvani a commentare il successo della sua squadra. “È stato molto bello – dichiara -. Il mio premio lo dedico alle mie compagne che mi hanno aiutata nei momenti di difficoltà. Il Torneo è stato organizzato bene: ci è piaciuto e ci siamo molto divertite”. Spazio, poi, ai sogni nel cassetto. “Ho iniziato a giocare a pallavolo quando ero piccola: il mio obiettivo è la Serie A”. La determinazione di Giorgia è riconosciuta anche da Fipav Lombardia: proprio lei, insieme alla compagna Sofia Ragazzi, parteciperà all’allenamento organizzato nel pomeriggio di mercoledì 10 gennaio, a Monza, in vista della Selezione Regionale Indoor Femminile che rappresenterà la Lombardia al Trofeo delle Regioni 2024.