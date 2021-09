Le Leonesse della Millenium Brescia saranno in diretta sulla Rai

Due giorni di gare, sfidando le formazioni di punta del territorio lombardo. Il 29 e 30 settembre si svolgerà alla “E-work arena” di Busto Arsizio l’edizione 2021 del torneo di pallavolo femminile. La manifestazione è nata nel 1994 da un’idea del giornalista Rai Sport Mario Mattioli e successivamente dedicato alla memoria di un altro volto sportivo della Rai,, prematuramente scomparso nel 2005.

Millenium Brescia scenderà in campo nella serata di mercoledì sfidando le padrone di casa della Unet e-work Busto Arsizio, dopo il confronto tra VBC E’ Più Casalmaggiore e Vero Volley Monza, che andrà in scena alle ore 17.00 in diretta su Rai Sport HD. Giovedì la finale per il terzo posto (al meglio dei tre set) è prevista alle 17.00, sempre in diretta Rai, e a seguire la Finale per il 1° posto. Questo il programma delle gare:

Mercoledì 29 settembre (DIRETTA RAI SPORT HD) Ore 17.00

VBC E’ Più Casalmaggiore – Vero Volley Monza

a seguire: Unet e-work Busto Arsizio – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Giovedì 30 Settembre (DIRETTA RAI SPORT HD) Ore 17.00

Finale per il 3° posto (al meglio dei 3 Set)

a seguire Finale per il 1° posto

Formula: Semifinali e finale primo secondo posto tre set su cinque, finale terzo quarto posto due set su tre. La manifestazione sarà aperta al pubblico con ingresso a posto unico. Ingresso consentito solo ai possessori di Green Pass e mascherina obbligatoria.