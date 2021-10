La Millenium Brescia demolisce Altino nella prima di A2: 3-0 senza storia

Il primo ruggito delle Leonesse fa davvero paura. Laha iniziato come meglio non ci si sarebbe potuti attendere il campionato di, senza lasciare scampo all’Altino che esordiva in questa categoria. Ilfinale è il frutto di tre set praticamente perfetti, in cui la formazione lombarda non ha praticamente mai lasciato spazio alle avversarie. Senza voler mancare di rispetto alla squadra abruzzese, oggi pomeriggio Brescia non ha riservato che le briciole.

I parziali parlano chiaro: 25-10, 25-15, 25-20, in pratica una partita a senso unico. Il primo set è stato a dir poco uno shock per Altino che poco ha potuto con la maggiore esperienza delle padrone di casa. Il copione si è ripetuto anche nel secondo e nel terzo set, con qualche punto in più concesso, ma la sostanza che non è mai cambiata. Di grande spessore le prestazioni di Lea Cvetnic, migliore in campo con i suoi 16 punti, seguita da Tanase e Bianchini (entrambe 14), ma è stato ottimo il contributo di tutte le giocatrici scese in campo che non hanno mai smesso di essere concentrate, pensando ad una sola cosa, la vittoria finale.

Il PalaGeorge di Montichiari non poteva che gradire un esordio del genere e coach Beltrami può sicuramente preparare con grande fiducia il prossimo incontro, la prima trasferta stagionale a Castellanza contro la Futura Volley. Questo il tabellino del match:

Milenium Brescia-Tenaglia Altino Volley 3-0 (25-10, 25-15, 25-20)

Millenium Brescia: Morello 3, Caneva, Bartesaghi 1, Scognamillo, Tanase 14, Tenca, Cvetnic 16, Sironi, Blasi, Fondriest 3, Ciarrocchi 5, Bianchini 14, Giroldi. All: Beltrami

Tenaglia Altino Volley: Natalizia, Kavalenka 5, Comotti 1, Olleia, Saveriano, Mastrilli, Costantini 3, Zingoni, Ollino 2, Spicocchi 7, Angelini, Meniconi, Di Arcangelo, Lestini 6. All: D’Amico