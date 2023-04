Millenium Brescia: rese pubbliche le date delle semifinali play-off con l'Omag Marignano

Sono ufficiali le date della serie di Semifinale Play-off per la promozione in Serie A1: domenica 23 aprile alle 17 le Leonesse della Banca Valsabbina Millenium Brescia affronteranno la Omag Mt San Giovanni in Marignano al PlayHall di Riccione (RN). Gara 2 al PalaGeorge mercoledì 26 aprile alle 20.30 Brescia e San Giovanni si sfideranno al meglio delle 3 gare e la vincente affronterà la finalista decisa nello scontro Itas Trentino – CDA Talmassons (gara 1 domenica 23 aprile alle). La squadra è carica come non mai in vista degli importanti appuntamenti della prossima settimana.

“Chiudiamo la Pool Promozione con un bottino di 4 vittorie e 2 sconfitte, per un totale di 11 punti conquistati sui 18 disponibili” – commenta il General Manager della Valsabbina Millenium Brescia, Emanuele Catania. “Un cammino sicuramente positivo, costellato di tanti alti e qualche inciampo tipico della nostra stagione, che ci ha permesso di centrare il principale obiettivo stagionale, ovvero l’ingresso ai play-off. Ora puntiamo fortemente un altro obiettivo: la finale”. “Tra noi e la finalissima c’è un avversario ostico come San Giovanni in Marignano, affatto da sottovalutare, anzi in questo momento, avendo racimolato più punti e avendo vinto lo scontro diretto domenica scorsa, mi sento di dire leggermente favorito, anche in virtù del fattore campo dalla sua parte. Vero è che ora comincia un altro campionato, come i play-off, che possono essere ricchi di sorprese e dove emergono sempre motivazioni supplementari".

Conclude il GM: “Abbiamo visto in campionato come la Omag sia un avversario compatto, aggressivo e ricco di qualità, a cominciare da una battuta ficcante e tanta difesa. Dal canto nostro abbiamo tutte le carte in regola per metterle in seria difficoltà, e sono certo sarà una sfida mozzafiato. Certamente sarà importantissimo il supporto del pubblico al PalaGeorge per gara 2”. La capitana delle Leonesse Jennifer Boldini non trattiene l’emozione: “Finalmente è arrivato il momento più bello della stagione! Raggiungere i playoff non è mai scontato, a maggior ragione quest’anno dove solo 4 formazioni hanno il privilegio e il merito di potersi giocare il secondo pass per la massima serie”.

Ha poi aggiunto: “I play-off sono sempre un campionato a parte, noi li affronteremo con la stessa grinta che ci ha accompagnate per tutto il nostro viaggio, cercando di mettere in campo il nostro miglior gioco!”. Conclude la regista bresciana: “Siamo pronte e cariche per affrontare domenica la prima sfida a Riccione, pensiamo una partita alla volta. Contiamo poi sul calore e sul sostegno del PalaGeorge per gara 2 di semifinale, per noi è davvero importante!”.

Semifinale Playoff Promozione – Gara 1

Omag Mt San Giovanni in Marignano – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Domenica 23 Aprile – ore 17

PlayHall di Riccione

Semifinale Playoff Promozione – Gara 2

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Omag Mt San Giovanni in Marignano

Mercoledì 26 Aprile – ore 20.30

PalaGeorge di Montichiari

Semifinale Playoff Promozione – Ev. Gara 3

Omag Mt San Giovanni in Marignano – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Domenica 30 Aprile – ore 17

PlayHall di Riccione