Millenium Brescia in cerca di una guida tecnica: Mattia Cozzi è solo una soluzione temporanea?

L’esonero di Alessandro Beltrami dalla panchina della Millenium Brescia ha destato un certo clamore e non poteva essere altrimenti. La stagione delle Leonesse in A2 è stata un continuo sali-scendi e serviva forse una scossa per ravvivare l’ambiente, alle prese ora con una novità dal punto di vista della seconda fase del campionato: la Pool Salvezza. Al momento la guida tecnica della prima squadra è stata affidata al vice allenatore Mattia Cozzi, coadiuvato dagli assistenti Leonardo Camarini ed Eugenio Cavallo. Si tratta di un giovane tecnico bresciano (ha appena compiuto 29 anni) che è praticamente maturato in casa Millenium.

Nel 2018 è diventato parte integrante della società lombarda, dividendosi tra la Serie A1 e il settore giovanile, continuando poi a formare le varie Under bresciane e rimanendo in pianta stabile nella prima squadra. Tra l’altro, fin da subito è stato individuato dal presidente Roberto Catania come la persona giusta per rilanciare le atlete più piccole, con l’obiettivo di far diventare questo vivaio un vero e proprio fiore all’occhiello.

Intanto, manca una sola gara al termine della regular season (domenica 21 gennaio, alle 17, il PalaGeorge farà da cornice al match contro la Cda Volley Talmassons Fvg) e il destino delle Leonesse è già scritto. La Lega Volley Femminile, infatti, ha ufficializzato i calendari della seconda fase. Per Brescia, matematicamente sesta nel Girone A di Serie A2, a 23 punti, sarà appunto Pool Salvezza. Nella seconda fase, che coinvolgerà le squadre classificate dal 6° all’10° posto dei due gironi, verranno mantenuti i punti conquistati durante la regular season.

Ogni club affronterà le formazioni provenienti dall’altro girone in gare di andata e ritorno, per un totale di 10 giornate dall’ultimo weekend di gennaio al primo di aprile. Le ultime cinque classificate della Pool Salvezza retrocederanno in Serie B1. Le Leonesse le ultime cinque formazioni del Girone B (Offanengo, Melendugno, Lecco, Olbia e Costa Volpino). L’avventura bresciana partirà “in anticipo” al PalaGeorge: sabato 27 gennaio, infatti, le Leonesse affronteranno l’Hermaea Olbia (che ha raccolto 15 punti e ha raggiunto la nona posizione), delle ex Bianca Orlandi e Sophie Andrea Blasi e della bresciana Islam Gannar.