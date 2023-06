Volley femminile A2. La Millenium Brescia completa il roster con Matilde Pinarello

La Millenium Brescia rende noto di aver raggiunto l’accordo per la prossima stagione con Matilde Pinarello, alzatrice classe 2004 di Treviso. Nata a Treviso, Matilde ha iniziato a giocare a Treviso con l’Albatros volley, di cui ha vestito la maglia fino al primo anno di Under 16. Nell’anno successivo è passata al Fusion Team Volley, con cui ha disputato i campionati di Serie D e Under 16 e 17 per poi giocare da titolare in Serie B2 nella stagione 2021/2022. Nello stesso anno Matilde si è distinta con l’Under 18, vincendo sia il titolo provinciale sia regionale, e arrivando terza alle finali nazionali, occasione dove la nuova regista della Valsabbina ha ricevuto il premio come miglior palleggiatrice delle finali.

Nella stagione appena conclusa Matilde ha giocato sempre in Serie B2 con il Team Conegliano Volley, dove ha disputato i playoff per la promozione in Serie B1. Nella prossima stagione la regista trevisana affiancherà Chiara Scacchetti nella cabina di regia giallonera. “Sono molto felice di aver ricevuto l’opportunità di vestire la maglia della Millenium Brescia nella prossima stagione” commenta la giovane alzatrice veneta. “Sono entusiasta di poter iniziare presto il campionato, non vedo l’ora di tornare in palestra e sono sicura che il lavoro che svolgeremo quest’anno sarà proficuo e mi aiuterà a crescere moltissimo. A presto!”. Matilde sarà presentata oggi, venerdì 30 giugno, alle ore 17.30 in conferenza stampa online su Facebook e YouTube di Volley Millenium.