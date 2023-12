Millenium Brescia, coach Beltrami ammette: “Conviviamo con la pressione di dover fare risultato per forza”

Un quinto posto in cassaforte e qualche certezza in più. Il bel successo di Trebaseleghe contro l’AltaFratte Padova ha permesso alla Millenium Brescia di guardare con maggiore fiducia al futuro. L’obiettivo delle Leonesse è quello di prendere parte per la terza stagione di fila ai play-off promozione e la classifica per il momento premia la formazione lombarda. Brescia è infatti quinta nel girone A della A2 con 19 punti all’attivo, proprio l’ultima piazza utile per accedere ai play-off che mettono in palio un posto in A1.

Se la squadra che precede le giallonere, l’Akademia Messina, è ancora distante (ha 5 punti in più), si può stare più tranquilli per quel che riguarda il margine sulla zona calda. Il sesto posto, il quale condanna alla disputa della Pool Salvezza, è distante ben 7 lunghezze (la Tecnoteam Albese è ferma a quota 12). Non ci si dovrà comunque distrarre troppo, a partire dal prossimo impegno di campionato. Al PalaGeorge di Montichiari arriverà infatti domenica 10 dicembre 2023 la Sirdeco Pescara, ultima in classifica e soprattutto a quota zero.

Coach Beltrami ha intanto provato a spiegare l’attuale momento della Millenium: “Contro Padova è stata una partita in crescendo, un aspetto che ci è capitato raramente durante la stagione. Abbiamo passato dei momenti di difficoltà che un po’ ci appartengono. Subiamo ancora, ma sono contento della reazione del secondo set e di aver portato a casa il risultato. C’è tanto lavoro da fare, lo sappiamo. Le vittorie ci devono aiutare a prendere confidenza e a divertirci di più in campo. Ma sappiamo di dover convivere con la pressione di dover fare risultato per forza. Andiamo avanti. Abbiamo davanti una settimana di lavoro: intanto ci godiamo la vittoria di oggi, cercando di prepararci per portarne a casa un’altra domenica”.