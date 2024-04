La Millenium Brescia chiude la stagione col sorriso: Offanengo espugnata in 4 set

La Millenium Brescia saluta la stagione di A2 con una buona prestazione: contro la Trasporti Bressan Offanengo finisce 3-1 che permette alle Leonesse di chiudere al 2° posto nella Pool Salvezza. Per l’ultima della stagione, coach Bolzoni sceglie Bridi al palleggio, Martinelli opposta, D’Este e Tajè centrali, Trevisan e Abila De Paula schiacciatrici, con Pelloni libero. Coach Solforati risponde con la consolidata formazione: Scacchetti in regia incrociata a Malik, Pamio e Fiorio in posto 4, Torcolacci e Babatunde al centro e come liberi si alternano Pericati e Tagliani. Parte subito forte la squadra di Solforati che, con Torcolacci e Pamio, vola sul +6 (1-7). Offanengo prova a reagire: Tajè dà la carica (3-7) e D’Este, a muro, continua la cavalcata (7-9). La Valsabbina riesce a mantenere le distanze, così, sul 9-11, coach Bolzoni cala la carta del time out.

Strategia che, però, non produce gli effetti sperati, con la Millenium che, con Torcolacci e Malik, allunga ancora a +6 (11-17). La Trasporti Bressan prova a recuperare l’ampio distacco: Trevisan e Martinelli, protagoniste a rete, raggiungono il 20-22, ma Torcolacci spegne le speranze cremasche sul 23-25. Brescia parte meglio anche nel secondo set e, complice qualche errore di troppo delle avversarie, ottiene il +3 (3-6). La reazione di Offanengo non si fa ovviamente attendere, con Martinelli che fa 7-10 e D’Este che, a muro, raggiunge il pareggio (12-12). L’errore di Malik sigla addirittura il sorpasso (12-13), ma Babatunde riagguanta la parità (16-16). Nel frattempo, sul 14-12, Bulovic entra su Pamio.

Il finale è un concitato testa a testa: Trevisan conquista il 21-20, ma Fiorio rimette il match in equilibrio (23-23). Tajè si prende il set point (24-23), ma lo annulla sbagliando il servizio (24-24). Alla fine, è Brescia a prevalere: il set si chiude 24-26 per la Valsabbina. La terza frazione di gioco si apre come le due precedenti, con le Leonesse che hanno un passo in più: Bulovic e Fiorio dettano il ritmo a rete e conquistano il 3-6. La Trasporti Bressan non si fa intimorire e l’ace di Trevisan sigla il pareggio (7-7). Il testa a testa continua fino all’11-11, poi è la Millenium ad accelerare con Torcolacci e Bulovic (12-15). Tuttavia, è un fuoco di paglia perché Parise conquista il 15-15. Nel frattempo, fanno il loro ingresso in campo Brandi (su Torcolacci) e Pinetti (su Fiorio).

Il finale è tesissimo con le squadre che combattono su ogni palla: l’errore di Fiorio consegna il set point a Offanengo (24-23), Martinelli realizza l’impresa (25-23). In avvio di quarto parziale, è ancora Brescia a portarsi in vantaggio (3-6), con la Trasporti Bressan che rimette il set in equilibrio sull’8-8. La Valsabbina cambia marcia e, con Bulovic e Torcolacci a rete, complice anche un ace di Scacchetti, vola sull’8-13. Nel frattempo, coach Solforati cambia ancora e sull’11-17 bresciano entrano in campo Pinarello e Ratti. La corsa della Millenium è ormai inarrestabile e i muri di Bulovic e Torcolacci sono pesanti perché segnano il +10 (14-24). Pinetti chiude i conti (15-25): la Banca Valsabbina Millenium Brescia vince l’ultima partita dell’anno.

Mvp del match, Alice Torcolacci, autrice di una super prestazione da 22 punti e che si è così espressa a fine gara: “Parlare della stagione è molto difficile, è stato un anno complesso, con tanti cambiamenti. Ci sono stati tanti alti e bassi, ma ci abbiamo sempre messo il cuore per uscire dalle situazioni difficili. Non sempre ci siamo riuscite, ma ci abbiamo sempre provato. Concludere così è una bella sensazione, anche perché in casa non abbiamo avuto un finale positivo. Siamo molto contente. Non è stata una partita facile: loro sono sempre state attaccate a noi e siamo ancora più soddisfatte. Peccato ci siamo lasciate sfuggire il terzo set”. Il tabellino del match:

VOLLEY OFFANENGO-MILLENIUM BRESCIA 1-3 (23-25; 24-26; 25-23; 15-25)

OFFANENGO: Abila De Paula 2, D’este 6, Martinelli 13, Trevisan 8, Taje’ 10, Bridi 5, Pelloni (L), Parise 6, Modesti 3, Sassolini 2, Compagnin. Non entrate: Tommasini (L). All. Bolzoni.

BRESCIA: Scacchetti 2, Pamio 3, Torcolacci 22, Malik 11, Fiorio 14, Babatunde 11, Pericati (L), Bulovic 7, Pinetti 1, Ratti, Brandi, Pinarello, Tagliani (L). All. Solforati.