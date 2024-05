La Millenium Brescia 2024-2025 riparte dalla regia: Chiara Scacchetti sarà ancora una Leonessa

Volley Millenium Brescia rende noto di aver rinnovato l’accordo con Chiara Scacchetti: la regista vestirà la maglia giallonera anche nella prossima stagione. Nata a Rubiera (Reggio Emilia) nel 1995, Chiara Scacchetti inizia la sua carriera pallavolistica nelle giovanili della Rubierese, per passare, all’età di 12 anni, alla Anderlini di Modena, dove resta dal 2007 al 2012, fino a raggiungere Bergamo in Serie B1.

Nel frattempo, arrivano le chiamate in Nazionale (Under 18, Under 19 e Under 20): nel 2011, si aggiudica il premio come miglior palleggiatrice al Campionato Europeo Under 18, che viene concluso con la medaglia d’argento. Il grande salto nella massima serie arriva nel 2014, con il passaggio alla Savino Del Bene Scandicci. Dopo tre stagioni in terra toscana, nel 2017/2018, Scacchetti passa alla Olimpia Teodora Ravenna, dove rimane solo un anno: nel 2018, infatti, si trasferisce a Chieri in Serie A1, per poi concludere la stagione al Roma Volley Club nella serie cadetta.

Tra il 2019 e il 2021, è alzatrice e capitana della Sorelle Ramonda Ipag Montecchio. Nel 2021/22 è ingaggiata della Sigel Marsala Volley e, l’anno dopo, dalla Bsc Materials Sassuolo. Nel 2023, arriva a Brescia, dove veste la maglia numero 8 e assume il ruolo di vice capitana: la sua avventura tra le fila della squadra di coach Solforati continuerà anche nella stagione 2024/2025, alla ricerca di riscatto e soddisfazioni.