Volley femminile A2. La Millenium Brescia cerca a Pescara la prima vittoria in trasferta

Per la terza giornata di campionato di Serie A2 (Girone A), la Millenium Brescia è attesa lontano dal PalaGeorge. Le Leonesse, alla ricerca della prima vittoria stagionale in trasferta (dopo la sconfitta al tie-break della partita d’esordio contro Perugia), proveranno a superare la Sirdeco Volley Pescara, reduce da due sconfitte contro Futura Giovani e Soverato. Fischio d’inizio, domenica 22 ottobre alle ore 17. Sull’onda dell’entusiasmo scaturito dal primo successo dell’anno contro Pescara, in un PalaGeorge scaldato dagli “Amici delle Leonesse” e da tutti gli appassionati bresciani, Pamio e compagne cercano ora il colpaccio in trasferta.

“Veniamo da una bella vittoria, che sicuramente ha sollevato il morale delle squadra – commenta Ylenia Pericati, libero della Valsabbina – Questa settimana abbiamo lavorato bene, stiamo sistemando alcune cose che non erano andate al meglio, ma su altre stiamo insistendo perché continuino ad avere risultati positivi. Non abbiamo avuto particolari occasioni per vedere Pescara, sicuramente punteremo a fare bene il nostro gioco, che essendo un gioco veloce ha bisogno di essere sempre tenuto in allenamento. Siamo cariche, non vediamo l’ora di affrontare la prossima sfida!”. Le due squadre non si sono mai incontrate prima d’ora. In campo, non ci saranno ex.

È la schiacciatrice di Pescara classe 1996, Lucrezia Formenti, a presentare la gara: “Domenica incontreremo una squadra ostica e costruita per arrivare alla pool promozione, ben attrezzata in tutti i ruoli, con molte soluzioni di attacco. Ritrovo, con piacere, vecchie conoscenze con cui ho giocato in passato. Dal canto nostro, come già dimostrato nelle precedenti due partite, noi possiamo confrontarci con qualsiasi squadra: siamo in fase di miglioramento e credo si sia visto. Ci metteremo, come sempre, del nostro meglio per portare a casa un risultato positivo che farebbe bene sia alla classifica, ma soprattutto al morale”.