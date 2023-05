Millenium Brescia, la carica di coach Beltrami: “Ci siamo sudati e guadagnati la finale”

È ufficiale la data delle prime due sfide della serie di Finale Playoff per la promozione in Serie A1: sabato 6 maggio alle 20 le Leonesse della Banca Valsabbina Millenium affronteranno la Itas Trentino alla BLM Group Arena di Trento. Il ritorno è previsto al PalaGeorge di Montichiari (BS) alle 19.30. “Trento è indubbiamente una squadra molto solida e quadrata. Speriamo di poterle mettere in difficoltà con le nostre qualità migliori: battuta, muro e difesa” - è il commento del tecnico della Valsabbina Alessandro Beltrami: “La finale ce la siamo sudata e guadagnata, da tanti punti di vista. Adesso divertiamoci, giochiamola senza nulla da perdere. Quello che verrà sarà tutto di guadagnato, ma vogliamo provarci fino in fondo, siamo arrivati qua con grandissimo carattere quindi non molleremo di certo adesso”. Brescia e Trento si sfideranno al meglio delle 3 gare.

Finale Playoff Promozione – Gara 1

Itas Trentino - Banca Valsabbina Millenium Brescia

Sabato 6 Maggio – ore 20

BLM Group Arena di Trento

Finale Playoff Promozione – Gara 2

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Itas Trentino

Mercoledì 10 Maggio – ore 19.30

PalaGeorge di Montichiari

Finale Playoff Promozione – Eventuale Gara 3

Itas Trentino - Banca Valsabbina Millenium Brescia

Domenica 14 Maggio – ore 17*

BLM Group Arena di Trento