Millenium Brescia, ufficiale il calendario dello spareggio promozione: si comincia in trasferta

Sono state rese note le date dello spareggio per salire in Serie A1, che vedranno le Leonesse della Millenium Brescia opposte alla forte Eurospin Ford Sara Pinerolo: si comincia il 14 marzo a Chieri. L’ultima gara di Regular Season ha visto trionfare la Banca Valsabbina, che chiude il girone di ritorno imbattuta, con un invidiabile bottino di 29 punti sui 30 disponibili e solo 3 set persi. L’eccellente ruolino di marcia delle Leonesse non è stato però sufficiente per garantirsi il fattore campo nello spareggio Promozione: sarà infatti Pinerolo ad avere il vantaggio di iniziare in “casa” e giocarsi così in terra piemontese i match dispari, quelli teoricamente decisivi. “Casa” fra virgolette, perché la società Union Volley Pinerolo è stata costretta a spostarsi dal palazzetto di Villafranca Piemonte, dove si era insediata da questa estate per i match interni, in favore di un palasport più grande (che rispetti la capienza minima di 1.500 posti richiesta in caso di finali play-off), in adesione a quanto previsto dal regolamento della FIPAV.

Sarà dunque il PalaFenera in Via Della Resistenza 22 a Chieri (TO) ad ospitare i match interni della Eurospin Ford Sara Pinerolo, campo già in uso alla A1 di Chieri e che il club del presidente Roberto Catania ha calcato in più occasioni fra A2 e A1. La Banca Valsabbina Millenium Brescia conferma ovviamente l’impianto monteclarense PalaGeorge. Le gare saranno come sempre visibili in diretta sull’emittente televisiva TeleTutto 2 su smart TV (canale 16 del Digitale Terrestre, poi tasto rosso del menù interattivo) e sul Canale YouTube di Volleyball World.

L’apertura della biglietteria per Gara 2, domenica 20 marzo ore 17:00 a Montichiari (60% di capienza autorizzata), verrà annunciata nei prossimi giorni, e il consiglio è quello di prendere per tempo i tagliandi attraverso il servizio on-line di ticketing Do It Yoursef e presentarsi con anticipo alla gara, dove sarà necessario esibire il Green Pass rafforzato valido e indossare la mascherina FFP2 per tutta la durata del match. Al termine della Regular Season, le due prime classificate dei due gironi A (Brescia) e B (Pinerolo) si sfidano al meglio delle 5 gare e la vincente della serie sarà promossa direttamente in Serie A1. La perdente rientra nei Play Off Promozione in semifinale. Mentre si disputa lo spareggio, le squadre dalla 2a alla 7a posizione di ogni girone accedono ai Play Off a partire dagli ottavi di finale al meglio delle 3 gare. La vincente dei Play Off è la seconda squadra promossa in Serie A1.