Millenium Brescia. Il calendario dei prossimi appuntamenti di pre-season

Il calendario della Valsabbina Millenium Brescia si infittisce di numerosi impegni e occasioni di crescita, per trovare l’intesa ottimale in un gruppo nuovo e molto giovane, in vista di un inizio di stagione molto complicato. “Stiamo lavorando tanto – commenta coach Alessandro Beltrami al termine della seconda settimana di allenamenti, e precisa – si lavora molto bene, sia dal punto di vista fisico sia per il comportamento del gruppo, che è molto motivato e attento. In questi quindici giorni la squadra non ha perso l’attenzione e la curiosità che abbiamo richiesto sin dall’inizio della preparazione, abbiamo iniziato a inserire concetti di organizzazione del gioco e le ragazze stanno interpretando molto bene la richiesta di provare cose nuove e di uscire dalla propria zona di comfort”.

“Confido che si possa continuare così – prosegue Beltrami – noi come staff risultando stimolanti e le atlete lavorando in maniera corretta. E’ una buona partenza, stiamo aggiungendo momenti di gioco negli allenamenti in vista delle prossime amichevoli, ma avendo iniziato molto presto la preparazione abbiamo la possibilità di procedere con calma per proteggere dal punto di vista fisico le ragazze”.

Giunge il momento di annunciare le prime occasioni di pre-season per testare la squadra: “La prima uscita sarà con Costa Volpino, sabato 10, e l’obiettivo sarà quello di provare i concetti di base individuati in questo primo periodo. Dobbiamo valutare quanto sono efficaci in situazioni non controllate, per questo nelle settimane a seguire sono stati fissati numerosi allenamenti congiunti. Abbiamo deciso di giocare parecchio – più della scorsa stagione – e utilizzare ogni occasione per vedere quanto possiamo essere efficaci, se ciò che facciamo funziona o se dobbiamo modificare la rotta”.

“L’idea – conclude il tecnico di Omegna – è quella di dare spazio a tutte, per permettere a ogni ragazza di provare ciò che servirà alla squadra durante la stagione, così che ognuna possa dare il proprio contributo nel raggiungimento degli obiettivi”. Si parte il 10 settembre alle ore 17, con il primo test sul campo di Boldini e compagne, che sfideranno in quel di Costa Volpino le bergamasche della Pallavolo CBL (Serie B1). A seguire, altra serie di trasferte: prima il big match con la formazione di A1 di Casalmaggiore, poi visita di benvenuto dalla Picco Lecco, per poi proseguire con l’assaggio di prima di campionato a Trento, replicato la settimana successiva con il primo test match stagionale al PalaGeorge.

In mezzo, da confermare, l’allenamento congiunto con Albese Volley Como. A poco più di due settimane dall’inizio, il PalaGeorge si scalderà con la visita di Montecchio Maggiore delle ex Tanase ed Angelina, seguita dal ritorno con Albese. Ultimo allenamento congiunto in programma e nuovo benvenuto ad una neopromossa il 12 ottobre al PalaCoim di Offanengo, nuova casa della Leonessa Giulia Bartesaghi.