Millenium Brescia, Alessandro Beltrami è il nuovo CT della Nazionale Italiana Femminile B

Alessandro Beltrami, da due stagioni capo allenatore della Banca Valsabbina Millenium Brescia, è il nuovo CT della Nazionale Italiana Femminile B. Lavorerà al fianco di Davide Mazzanti nella lunga estate azzurra. La nomina è stata ratificata dal Consiglio Federale del 23 e 24 marzo tenutosi a Genova: conclusi i lavori guidati dal Presidente Manfredi, sono stati deliberati gli staff delle nazionali azzurre seniores, in seguito verranno resi noti quelli delle nazionali giovanili. Alessandro Beltrami lavorerà a stretto contatto con il Ct della nazionale azzurra Davide Mazzanti (già Oro Europeo 2021, Oro VNL 2022, Argento ai Mondiali 2018 con la Nazionale Femminile) e il suo vice Matteo Bertini, mentre il vice di Beltrami sarà Marco Sinibaldi, attuale allenatore dell’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, e a breve avversario delle Leonesse nel pool promozione di A2.

Beltrami non è nuovo ad incarichi con le nazionali (estere): dal 2006 al 2013, parallelamente all’attività di club, ha rivestito il ruolo di assistente allenatore della nazionale tedesca guidata da Giovanni Guidetti, conquistando il bronzo al World Grand Prix di pallavolo femminile 2009 e il secondo posto al campionato europeo 2011 in Serbia e Italia. Nel 2014 è stato per diversi mesi il ruolo di allenatore della nazionale Under-19 tedesca, mentre dall’aprile 2018 ha fatto parte dello staff tecnico della nazionale olandese al seguito del primo allenatore americano Jamie Morrison.

“Sono contento e orgoglioso di poter lavorare per la Nazionale – commenta Alessandro Beltrami – ringrazio Davide Mazzanti e la Federazione Italiana Pallavolo per avermi preso in considerazione, così come giocatori e società con le quali sto lavorando perché mi è stata data l’opportunità di esprimermi e di poter mostrare il mio lavoro in palestra. Cercherò di fare il meglio possibile, dopo tante esperienze con altre nazionali finalmente sentirò l’Inno di Mameli dalla mia parte e per me è una grande gioia”.

Per quanto riguarda il lavoro in palestra: “Lavorerò con il gruppo più giovane, ovvero la Nazionale Seniores B e lo seguirò nelle competizioni fra cui le Universiadi in Cina, e questo mi regala molta carica ed entusiasmo – spiega l’allenatore nato a Omegna – non vedo l’ora di cominciare”. “Auguriamo a Beltrami il meglio per la sua attività in Azzurro – commenta il Presidente di Volley Millenium Roberto Catania – per noi è un onore e un prestigio collaborare con un tecnico che è entrato meritatamente nel giro della Nazionale. Vediamo il suo lavoro quotidianamente da due stagioni ormai e possiamo dire, dal canto nostro, che è un riconoscimento più che giusto per qualità e metodo che esprime in palestra”.