Millenium Brescia, parla coach Beltrami: "Un inizio sopra le aspettative"

La vittoria con Montale al termine del girone di andata ha confermato il primo posto in classifica della Valsabbina Millenium Brescia, a +4 dalle inseguitrici e prossime avversarie della Itas Trentino. Ora il tecnico Alessandro Beltrami chiede concentrazione per prepararsi alla serie di scontri diretti in programma tra fine dicembre e gennaio.

“Nove vittorie e due sconfitte: non posso dire che all’inizio dell’anno mi sarei aspettato una partenza così. Siamo stati bravi, abbiamo affrontato e vinto gli scontri diretti in casa, dovremo provare a fare altrettanto al ritorno. Tutto questo supera le aspettative non perché pensavo non avessimo abbastanza talento o capacità di ottenere questi risultati, però essere primi e arrivare con un buon margine su chi sta dietro, e perdendo solo due partite, è davvero buono”. Il coach di Omegna ha poi proseguito: “Essere sicuro di tutto questo a inizio anno non era realistico, con un girone competitivo come quello in cui siamo inseriti. Si vede dai risultati di tutti e dalle difficoltà che dobbiamo affrontare con ogni squadra indipendentemente dalla posizione in classifica. Le vittorie sono arrivate perché le ragazze ci hanno creduto, hanno creduto nel poter mettere insieme tutti i pezzi di un gruppo nuovo. Abbiamo iniziato molto presto e questo sicuramente ha pagato. Sono – e siamo – molto contenti di quello che abbiamo fatto fino ad ora”.

Si può comunque fare ancora meglio: “Abbiamo ancora degli aspetti da migliorare, soprattutto quando affrontiamo squadre che hanno un ritmo diverso dal nostro ci mettiamo un po’ di tempo a uscire dalla difficoltà e a imporre il nostro gioco. Si riparte da zero e partita per partita dovremo dare il meglio focalizzandoci su ogni avversaria. Iniziamo con il ritorno fuori casa con Trento, sarà un match importante e vogliamo arrivare pronti. Non sarà facile, loro hanno preso ritmo e sono molto vicine a noi in classifica, qualche volta sono inciampate come è capitato anche a noi e come è normale che succeda in questo campionato. Sarà sicuramente una bella sfida, stiamo lavorando per stare meglio di queste prime settimane di dicembre, visto che tra malattie, alto carico di lavoro e impegni di campionato un po’ abbiamo pagato. Adesso abbiamo tempo per prepararci, sempre intensamente ma con più calma e spazio per il riposo. All’orizzonte ci aspetta il big match con Trento, poi una breve pausa e un gennaio di fuoco tra scontri diretti e quarti di Coppa Italia, continueremo a concentrarci con pazienza e determinazione su una gara alla volta”.