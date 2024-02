Millenium Brescia, un altro passo verso la salvezza: espugnato il taraflex del Melendugno

Le Leonesse della Millenium Brescia volano in Puglia per la prima trasferta della seconda fase: ad attenderle le padrone di casa della Narconon Volley Melendugno. Una sfida tra i piani alti della classifica della Pool Salvezza: Brescia, capolista a 29 punti, sfida la terza forza della piazza, a 20. L’obiettivo è come sempre fare punti per agguantare il prima possibile la salvezza. Coach Morales parte con Caracuta al palleggio, incrociata a Stival; in posto 4 ci sono Mariotti e Santiago, al centro Polesello e Antignano con Oggioni libero. Coach Solforati risponde con il consueto starting six+1, Scacchetti-Malik, Pamio-Fiorio, Torcolacci-Babatunde e Pericati libero. In avvio di match, le due squadre si studiano, poi sono le padrone di casa, con Stival, a provare ad allungare (9-4).

Coach Solforati chiama a sé le sue, Babatunde ci prova (12-7), ma la Narconon mantiene il vantaggio grazie agli attacchi vincenti di Santiago (15-10). La Valsabbina non ha intenzione di mollare e lo dimostra con Fiorio (17-13). È capitan Pamio, d’astuzia, a prendersi il pareggio (21-21) e Torcolacci, con un bel primo tempo, sigla il sorpasso (21-22). Il monster block di Fiorio regala la set ball a Brescia e l’ace di Pamio concretizza la rimonta (22-25). Alla ripresa dei giochi prevale l’equilibrio. Poi, è Brescia a tentare la volata, puntando sull’intelligenza di Scacchetti (il suo tocco di seconda fa 4-6) e sulla potenza di Torcolacci (7-11). Ma la reazione di Melendugno non si fa attendere: Stival guida la rimonta e mette a segno il punto della parità (12-12).

La Millenium allunga ancora: al block di Torcolacci (14-17), coach Morales chiama time out. Il finale è teso: la Narconon agguanta nuovamente il pareggio con la solita Stival (22-22), Babatunde a muro si prende la set ball (23-24) e Pamio chiude i conti con un monster block perfetto (23-25). L’avvio del terzo set è la fotocopia dei precedenti: il testa a testa procede fino al 5-5, poi è Melendugno ad allungare (9-6) e Solforati ferma il gioco. La corsa delle padrone di casa, però, non si arresta e, con i colpi di Polesello e Santiago, la Narconon scappa a +6 (13-7). Nel frattempo, sull’11-6 Solforati aveva optato per il cambio al centro (Brandi su Babatunde).

È totale dominio pugliese, con la difesa bresciana che non regge i colpi di Maruotti e Stival. Sul 20-11, Solforati cambia ancora: dentro Bulovic su Malik e Pinarello su Scacchetti. È ancora Stival a prendersi il set ball (24-13) e il muro fuori di Brescia consegna il set alla Narconon (25-14). Nel quarto set, le ragazze di Morales partono più determinate, ma Brescia rimette subito il match in equilibrio (7-7). Il testa a testa è teso: a Malik (13-12) risponde Caracuta a muro (14-13); all’attacco di Babatunde (14-15), l’attacco di Maruotti (17-17). Il doppio monster block di Babatunde significa +4 per Brescia (19-23). Fiorio è furba e agguanta la set ball schiacciando sulle mani del muro (19-24).

Babatunde si prende infine i tre punti (19-25). La Valsabbina vince il terzo match consecutivo (il secondo nella Pool Salvezza con coach Solforati) e mantiene in solitaria la vetta della classifica (+5 su Offanengo). “È stata una partita impegnativa, contro una squadra competitiva” – commenta Cristina Fiorio, MVP della sfida in terra pugliese. “Quando sono riuscite a fare il loro gioco, noi abbiamo subito un po’. Siamo state molto brave nei primi due set, nel terzo abbiamo faticato e poi nel quarto parziale siamo riuscite a continuare punto a punto prima di prendere il largo nel finale, chiudendo la partita. Complimenti alla squadra, torniamo con tre punti fondamentali da un campo difficile. Questa vittoria ci permette di tenere a distanza le altre squadre”. Il tabellino del match:

NARCONON MELENDUGNO-MILLENIUM BRESCIA 1-3 (22-25, 23-25, 25-14, 19-25)

MELENDUGNO: Maruotti 10, Polesello 6, Stival 26, Santiago 11, Antignano 5, Caracuta 1, Oggioni (L), Rastelli 1, Favero, Campana, Courroux. Non entrate: Biesso. All. Morales.

BRESCIA: Malik 15, Fiorio 15, Babatunde 13, Scacchetti 4, Pamio 10, Torcolacci 10, Pericati (L), Bulovic 2, Pinarello, Brandi. Non entrate: Pinetti, Ratti, Tagliani (L). All. Solforati.