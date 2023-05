Millenium Brescia, Alice Pamio sarà ancora una Leonessa: “Ho tanta voglia di riscatto”

La Millenium Brescia comunica che Alice Pamio vestirà la maglia da Leonessa anche nella stagione 2023/24. Nata a Camposampiero, provincia di Padova, il 15 gennaio 1998, muove i primi passi alla Libertas Scorzè e successivamente alla Bruel Volley Bassano (VI). Alice, alta 181 centimetri, nell’agosto 2014 si è trasferita a Roma per iniziare il percorso al Volleyrò Casal De Pazzi: nel 2015/2016 ha vinto il campionato italiano Under 18 e contemporaneamente ha contribuito alla promozione in Serie A2 della squadra.

Prima di affrontare la prima avventura romana, Alice Pamio, si è laureata Campionessa del Mondo Under 18 nella rassegna iridata di Lima (Perù). Dall’agosto 2016 è passata alla MyCicero Pesaro in A2, dove ha ottenuto la promozione nella massima serie ed ha raggiunto la finale di Coppa Italia di categoria. Nel biennio successivo (2017-2019) ha giocato per l’Unione Volley Montecchio Maggiore, nella seconda stagione con coach Alessandro Beltrami. Nell’estate 2019 ha vestito per la prima volta la maglia della Millenium Brescia conquistando lo scudetto del Lega Volley Summer Tour Sand Volley 4×4.

Lasciata Montecchio Maggiore, Alice ha accettato la proposta della Consolini San Giovanni in Marignano (A2) con la quale ha raggiunto la finale di Coppa Italia. Nel 2020/2021 ha giocato per la Megabox Vallefoglia dove ha conquistato la promozione in A1. L’anno successivo ha indossato i colori del Roma Volley Club nella massima serie. Nella stagione appena terminata con la maglia di Millenium Brescia ha disputato la terza finale di Coppa Italia della sua carriera e la finale Playoff Promozione. Ora è pronta ad affrontare la seconda avventura con i colori di Brescia per la stagione 2023/24.

“Ho tanta voglia di riscatto per come si è conclusa la stagione passata – commenta Alice Pamio – Sono già proiettata al prossimo anno con nuovi grandi obiettivi e tanta voglia di ripartire da me. Ovviamente è stato un anno complesso, con tanti alti e bassi, ma che mi ha fatto maturare tanto e diventare una giocatrice e una persona più solida e consapevole. Ho voglia di mettere tutta me stessa a disposizione della squadra, per puntare in alto anche l’anno prossimo”. Ha poi aggiunto: “Ringrazio la società, lo staff e i tifosi per aver riposto tanta fiducia in me e avermi sempre sostenuta. Quest’anno ho voglia di vincere ancora di più, continuate a seguirci, ci divertiremo ancora tanto insieme! So che il roster sarà competitivo anche quest’anno, le voci che ho sentito confermano che c’è tanta fame di vincere, e mi sembra che partiamo già col piede giusto. Ci vediamo ad agosto”.