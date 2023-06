Millenium Brescia: Alberto Leali è il nuovo allenatore dell’Under 18-Serie C

Alberto Leali, tecnico bresciano che nelle ultime stagioni ha guidato l’Ostiano in Serie B1, seguirà la squadra più esperta delle giovanili Millenium Brescia, che anche il prossimo anno disputerà il primo campionato regionale. Nato a Barghe (BS), classe 1988, ha mosso i primi passi nelle serie nazionali a Vobarno, dove è stato vice allenatore della Serie B2 tra il 2014 e il 2017, guidando anche la formazione giovanile Under 16. Nel biennio successivo è stato vice allenatore a Ospitaletto, in Serie B1, prima di passare – nel 2019 – a Volta Mantovana, sempre in Serie B1 (2019/2020). Alla ripresa dei campionati, nel 2020 si trasferisce a Ostiano (B1) e nella stagione appena terminata prende la guida della squadra come primo allenatore.

“Rientro ad allenare a Brescia dopo qualche anno fuori provincia e sono contento di avere l’opportunità di farlo con Volley Millenium, che negli ultimi anni si sta strutturando per alzare l’asticella del proprio settore giovanile. Ringrazio la società per l’opportunità e non vedo l’ora di iniziare a lavorare in palestra”. “Siamo molto contenti e onorati di poter inserire un tecnico qualificato come Alberto Leali nella nostra famiglia di allenatori giovanili” – è il commento del General Manager giallonero Emanuele Catania. “Le esperienze che ha fatto a livello di serie B, le capacità tecniche e tattiche, e al contempo la conoscenza del nostro territorio, saranno strumenti molto utili per aiutare la formazione delle giovani Leonesse”.