Millenium Brescia. Ace for the Cure: donazione record all’evento conclusivo presso il Museo Diocesano

Sono stati consegnati oggi, presso il Museo Diocesano di Brescia, gli assegni per le donazioni di Ace for the Cure 2022/23. La quinta edizione del progetto di Banca Valsabbina ha messo a segno la cifra record di 8100€, a fronte degli 81 ace stagionali delle Leonesse al PalaGeorge. La donazione ha coinvolto il Gruppo Cinofili Leonessa di Brescia, partner nel 2021/22, che ha ricevuto il 30% dell’importo, e AIL Brescia OdV, con il 70%. Ha aperto la conferenza stampa Mauro Salvatore, direttore del Museo Diocesano di Brescia, ringraziando il Presidente, gli sponsor e le Leonesse presenti, sottolineando il luogo particolare in cui si tiene la conferenza, ex monastero di frati.

Questo il commento del Presidente di Millenium Volley, Roberto Catania: “Siamo in una cornice veramente emozionante. Quest’anno abbiamo raggiunto un obiettivo importante, quello di superare il numero di ace della scorsa stagione. Un’iniziativa onorevole che noi sosteniamo al 100%. Ringrazio tutte le ragazze per aver contribuito al raggiungimento di questo obiettivo, AIL e la Protezione Civile Gruppo Cinofili di Brescia. Sono queste le cose che rendono orgogliosi me e la mia famiglia. Ringrazio Banca Valsabbina per l’opportunità e per essere al nostro fianco da anni”.

A intervenire è stato poi Ruggero Valli, responsabile comunicazione di Banca Valsabbina: “Questo è il sesto anno a fianco di Millenium come title sponsor e il quinto anno di Ace for the cure. Unire sport e beneficenza è stata un’idea che ha dato i propri frutti. Quest’anno abbiamo raggiunto il picco di ace e grazie a questo potremo donare alle associazioni un contributo consistente. Quest’anno Banca Valsabbina ha voluto coinvolgere anche AIL per sostenerla nelle attività che svolge sul territorio bresciano e non solo. Ace for the cure è diventata anche un’iniziativa divertente per i tifosi, oltre che importante per il contributo che viene devoluto”.

Spazio anche per Giuseppe Spalenza, volontario del Gruppo Cinofili Leonessa: “Volevo ringraziare la famiglia Catania, che da anni ci sostiene, e Banca Valsabbina, che ci hanno permesso di continuare con le nostre attività ogni giorno. Assistiamo tantissime persone del territorio e della città, siamo anche in contatto con gli amici del centro Italia e i territori dell’Aquila. Siamo pronti a dare una mano anche all’Emilia Romagna che in questo momento sta affrontando una situazione di grande emergenza. Siamo felici di aver partecipato e aver dato una mano anche al palazzetto negli anni passati. Ringrazio per l’ospitalità e per l’aiuto che ci avete dato”.

Ha concluso il Presidente di AIL, il dott. Giuseppe Navoni: “Non è facile dire due parole dopo un video così commovente e coinvolgente. AIL nacque 22 anni fa, dal primo giorno vi è stato uno stretto legame con la pallavolo, e da allora aiutiamo le famiglie dei malati ematologici. Banca Valsabbina è da sempre attenta e sensibile alle nostre attività ed iniziative. L’unione tra la Banca e la nostra associazione è un gioco di squadra, è insieme che si raggiungono risultati. Investiamo nella ricerca e nell’assistenza domiciliare per cercare di guarire più malati possibili. Quest’anno vogliamo migliorare e sostenere l’accoglienza: doniamo delle case AIL per le famiglie che più hanno bisogno”.