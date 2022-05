Michela Ciarrocchi lascia la Millenium Brescia, trovato l'accordo con la Roma Volley

Una buonissima stagione, condita dalla conquista della Coppa Italia di Serie A2: l’avventura di Michela Ciarrocchi con la maglia della Millenium Brescia è terminata con un bilancio tutto sommato positivo, visto che la centrale 22enne ha trovato l’accordo per giocare il prossimo anno nella Roma Volley. Originaria di Viterbo, nel 2020 aveva esordito in serie A1 con Casalmaggiore, precedentemente aveva già giocato in serie A2 con le maglie di Pinerolo e Orvieto. Attaccante molto efficace, con un buon rendimento a muro, ha nella battuta un altro punto di forza.

Queste sono le sue prime parole da nuova giocatrice capitolina: “Ringrazio la società che mi ha voluto, dandomi fiducia. Cercherò di ripagarla con una stagione all’altezza delle aspettative. Dopo che a Brescia, lo scorso anno, ci è sfuggita la promozione proprio nel finale, ho una grandissima voglia di conquistare la A1 con la maglia di Roma. In campo sono aggressiva. Mi piace attaccare, è il mio fondamentale preferito insieme alla battuta. A Casalmaggiore venivo spesso chiamata tatticamente in battuta. Ci vuole tanta concentrazione. Sono 6 anni che vivo al Nord. Mi mancavano il clima di Roma e la gente, la cordialità giocosa, l’ironia. Roma è fantastica, amo questa città e la sento casa mia. Non so se è il fatto di sapere che la società vuole raggiungere un obiettivo importante, ma ho aspettative altissime per questa stagione”.