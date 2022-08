Volley B maschile, Valtrompia conferma Mazzolari come team manager

In qualsiasi società c'è sempre chi svolge un lavoro cosiddetto oscuro, ma comunque importante. Il Valtrompia Volley lo ha riconosciuto ad un dirigente di lungo corso, il team manager Gabriele Mazzolari, che resterà dunque saldamente al suo posto.

Diversi gli incarichi che continuerà a svolgere con la massima disponibilità e dedizione: l'organizzazione delle partite in casa, la gestione dei refertisti, l'organizzazione degli addetti ai lavori del Pala Lupo, il ruolo di covid manager e non solo.

Queste le sue impressioni rese al profilo social dei concesiani: "Non posso essere che orgoglioso della conferma come team manager, ma non avrei esitato ad accettare di far parte della squadra anche in qualsiasi altro ruolo che possa essere utile al team. Il VVT è la mia casa e sono sempre a disposizione della società".