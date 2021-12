Troppo forte la capolista per Valtrompia! Mantova passeggia al PalaLupo

Valtrompia non riesce a riscattarsi dopo l'imprevisto ko contro Unitrento e perde contatto con la zona playoff. Va detto che l'ostacolo era di quelli durissimi, vale a dire la capolista Gabbiano Mantova, che si è imposta con un facile 3-0 (25-16, 25-13, 25-17). Da questo confronto è emerso purtroppo che i Lupi non sono mai riusciti ad entrare in partita e si sono dovuti arrendere prima del previsto alle iniziative di alcuni giocatori quali Cordani, Bigarelli e Miselli.

Gli uomini di Peli hanno sofferto in particolare in due fondamentali: il muro, che ha dato ragione per ben 17 volte ai virgiliani, e la ricezione, con i padroni di casa che hanno totalizzato soltanto il 17%. Il gioco degli ospiti di conseguenza ha avuto vita facile.

Le cose in classifica dunque si complicano e il calendario non dà una mano ai concesiani: sabato prossimo, prima della sosta natalizia, ci sarà l'ostica trasferta di Crema.

Ma ecco come fotografa l'andamento della partita il libero Davide Rosati: "È stata probabilmente la nostra peggior prestazione fino ad ora, non c'è un fondamentale che sia andato meglio, un passo falso; abbiamo subìto molto in ricezione, loro ottimi battitori che hanno dimostrato tutto il loro valore, non è un alibi ma c'è da dirlo. Sicuramente cercheremo di riscattarci già da sabato prossimo e poi avremo tempo di lavorare nella pausa natalizia dove speriamo di poter risolvere questi problemi".

TABELLINO

VALTROMPIA VOLLEY - GABBIANO MANTOVA 0-3

VALTROMPIA: Burbello 10, Agnellini 5, Sorlini 5, Montanari 6, Spagnuolo 2, Signorelli, Paracchini 1, Gamba, Marchetti, Rosati libero N E Niccoli, Gnutti Bagnardi all. Peli

GABBIANO: Cordani 12. Miselli 13, Bigarelli 14, Zanini 7, Scaltriti 5, Quartarone 9, Catellani libero N E Artoni, Lorenzi, Garro Gola, Di Berrnardo all Serafini