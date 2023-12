A Maclodio le vertigini non fanno paura: la Promoball si regala un Natale da capolista solitaria

Si chiude come meglio non potrebbe il 2023 della Promoball. Nella partita che chiude l’anno solare, davanti ai propri tifosi, le biancorosse liquidano in tre set l’avversario di giornata, l’U.S. Torri, e si prendono l’intera posta in palio utile a irrobustire il primo posto in classifica. La gara dura poco più di un’ora e non è mai in discussione, anzi, grazie a una ricezione che si conferma solida e che a referto registra un 50% di positività e 29% di perfetta e ad un attacco che trova spazi e traiettorie, fissandosi al 46%, unitamente ad una battuta affilata e ad un muro ben piazzato, è di fatto sempre in controllo. Le avvisaglie ci sono già nelle fasi iniziali quando il sestetto composto dalla diagonale Conti-Baldi, che ha in Ferrari e Cecchetto i suoi centri, in Castellini e Moriconi le bande e in Sala il libero, fa le prove di fuga, portandosi sul 8-4.

Poi, preso atto del fatto che le avversarie non ci stanno a recitare il ruolo della vittima sacrificale, al contrario provano a fare la loro partita e il loro gioco, rientrando e pervenendo al pareggio a quota 10, le biancorosse alzano ritmo e pressione rilanciando sul 17-13. Quindi, definitivamente spinte dal muro di Moriconi che vale il 18-13 e dal successivo punto di Cecchetto, viaggiano senza esitazione verso il vantaggio che si concretizza con un primo tempo di Ferrari seguito dal punto di Baldi per il 25-15. Con la formazione confermata, la Promoball comincia il secondo periodo allo stesso modo in cui aveva dato il via al primo e cioè, dopo essersi alternata ai punti con le avversarie nei primi scambi, poi cerca e trova il primo strappo, 8-3. Il tecnico ospite chiama così il tempo, ma Cecchetto dai nove metri serve due ace che innescano anche il secondo.

Tutto inutile però, perché la Sanitars non ha intenzione di rallentare e, a corsa lanciata, festeggia anche l’ingresso dell’under18 Olivieri, inserita su Conti per alzare il muro sul 19-11. Poco dopo, poi, c’è il doppio cambio Basalari-Moriconi e Ferrari-Deganello (con quest’ultima che era entrata sul 15-10) e, con palla messa a terra proprio da Basalari e due primi tempi di Ferrari, matura anche il secondo 25-15 della serata. Il terzo arriva 23 minuti dopo, al termine di una frazione di gara che la Promoball affronta sempre con la stessa formazione e che comincia con un 4-0 propiziato dal buon turno in battuta di Moriconi.

Le azioni si fanno belle e lunghe da entrambe le parti, qualche errore arriva anche nella metà campo delle tigri, così l’U.S. Torri prova a rientrare e si porta sul 8-6. Di pareggiare però non gli è concesso, anzi, sentito il fiato delle ospiti sul collo la Sanitars decide di non rischiare oltre, e assesta al parziale un nuovo strappo 15-8. Quindi, tenendo le avversarie a debita distanza, controlla il periodo sino a chiuderlo di nuovo 25-15 con un ace della capitana Nicole Castellini, premiata poi mvp.