A Maclodio si sogna grazie alla pallavolo: l’ottimo inizio di stagione della Promoball

Lo squillo di tromba citato da Alessandro Manzoni nel “Conte di Carmagnola” per rievocare la battaglia di Maclodio potrebbe essere presto in buona compagnia. È infatti a dir poco trionfale l’inizio di stagione della Promoball Sanitars, squadra di volley femminile che milita nel girone D della Serie B2 e che gioca le sue gare interne proprio nel comune bresciano. La sede ufficiale della società, inoltre, è quella di Flero, la città natale di Andrea Pirlo e che dunque di campioni con la C maiuscola se ne intende. La Promoball è capolista dopo sei turni di campionato grazie ai 15 punti su 18 disponibili conquistati.

Il percorso fin qui compiuto è già molto buono e, nonostante si tratti soltanto di un primo scorcio di campionato, si può scomodare il celebre detto “chi ben comincia è a metà dell’opera”. Lo scorso weekend è arrivato il primo ko stagionale, in parte mitigato dal tie-break che ha comunque consegnato alle ragazze di coach Nibbio un punto utile per la classifica. La sconfitta è arrivata dopo cinque affermazioni di un certo peso: la Promoball ha infatti espugnato all’esordio il campo del Bassano, prima di regolare in tre set l’Orgiano nel primo match tra le mura amiche. La strepitosa rimonta (3-2) sul taraflex dell’Olginate ha ulteriormente galvanizzato l’ambiente, come anche il 3-1 esterno col Torbole Casaglia e il netto 3-0 nel derby contro il Brescia Volley.

Cartiera dell’Adda ha interrotto questa splendida striscia, anche se la Promoball era quasi riuscita a raddrizzare un incontro nato nel peggiore dei modi. Questa reazione e la rimonta a metà fanno ben sperare per il resto del campionato, già a partire dal prossimo fine settimana, quando le bresciane ospiteranno la Chorus Volley Bergamo, match sicuramente alla portata ma da non sottovalutare. I due punti di vantaggio sulla seconda in classifica, l’Argentario, non permettono più distrazioni, ma le tigri di Maclodio stanno abituando molto bene i loro tifosi.