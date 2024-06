Un nuovo libero di Orzinuovi per la Millenium Brescia: Camilla Riccardi sarà una Leonessa

Da Brescia per Brescia. Camilla Riccardi ruggirà per la Valsabbina nella stagione 2024/2025: la 24enne di Orzinuovi e proveniente da Torbole Casaglia affiancherà Serena Scognamillo nel prossimo campionato. Cresciuta nei settori giovanili di Adro Monticelli e Promoball Montichiari, dopo l'esperienza biennale al Volley Offanengo in Serie B1, nel 2018 passa alla Vinilgomma Ospitaletto (Serie B1) dove trova Alberto Leali, oggi allenatore dell'Under 18 di Volley Millenium.

Tornata in terra cremonese l'anno successivo, dove rimane nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021, nel campionato successivo veste la maglia di Ostiano (Serie B1). Nella stagione appena trascorsa, ha difeso i colori della formazione bresciana dell'Idras Torbole Casaglia in Serie B2. Camilla Riccardi sarà presentata giovedì 13 giugno, alle 17.30, sui canali social (Facebook, YouTube e Instagram) di Volley Millenium.