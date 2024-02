Infortuni, partenze, malesseri improvvisi: per la Promoball di Flero un sabato da dimenticare

Un sabato qualunque cantava tanti anni fa Sergio Caputo: non è stato un inizio di weekend semplice per la Promoball di Flero, costretta a subire il secondo ko in campionato in quel di Orgiano (Vicenza). Coach Nibbio, oltre alle indisponibili Populini, Cecchetto e Basalari, e non potendo più contare su Baldi, è stato costretto a rinunciare anche a Conti, uscita malconcia dall’allenamento di venerdì, e a Macobatti ko per un malessere a poche ore dalla gara, così aggregando alla prima squadra alcuni elementi di Under 18 e Under 16, ovvero Gatti, Bergamaschi e Zilioli.

Soltanto il primo set è stato equilibrato. Fino al 14-14, le due squadre procedono appaiate, dopodiché è la Sanitars a trovare qualche passo in più: un primo tempo velocissimo di Ferrari porta per la prima volta in vantaggio, e un muro sempre della centrale segna il 15-17, ma le avversarie non cedono e restano in scia. Di fatto il +2 a favore della Promoball regge fino al 20-22, poi Orgiano annulla, la Sanitars prova a rilanciare 23-24, ma è la squadra di casa a spuntarla 26-24. Gli altri due parziali sono stati fin troppo negativi, con le bresciane capaci di raggranellare soltanto 11 e 13 punti.

“Siamo stati sconfitto 3-0 da una buona squadra che ha giocato una gran partita – ha ammesso coach Nibbio – più di così non potevamo fare, anche stasera ci siamo ritrovati con altre due assenze, peccato per il primo set, ma faccio i complimenti alla mie ragazze perché non hanno mai mollato e sinceramente non potevamo dare di più. Brave anche le ragazze di Under 16 e Under 18 che hanno giocato una buona gara. Speriamo ora di recuperare un po’ di effettivi perché 6 atlete cominciano ad essere tante da gestire”.